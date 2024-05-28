Kisah Charles Leclerc Tak Kuasa Tahan Tangis di 10 Lap Akhir F1 GP Monaco 2024

MONACO – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc tengah berbahagia karena untuk pertama kalinya ia bisa menang di negaranya sendiri saat mentas di Formula One (F1) GP Monaco 2024. Namun, sebelum kemenangan itu ada momen menarik, di mana Leclerc nyaris tak bisa melihat ke depan karena matanya yang sudah berkaca-kaca.

Ya, Leclerc sejatinya sangat terharu di 10 lap akhir karena tak sangka bisa memiliki kesempatan menang di Sirkuit Monako. Tak heran ketika tengah memimpin balapan dan race tinggal menyisakan 10 lap lagi, Leclerc tak kuasa menahan emosinya hingga nyaris menangis di mobilnya saat balapan berlangsung.

Sebagai informasi, Charles Leclerc untuk pertama kalinya berhasil memenangkan balapan kandang. Pembalap asal Monako itu sukses menjadi yang terdepan di Sirkuit Monte Carlo, Monako pada Minggu 26 Mei 2024.

Leclerc sukses mengasapi Oscar Piastri (McLaren) yang finis sebagai runner-up, dan rekannya, Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) yang menempati posisi ketiga. Jelas kemenangan di GP Monaco itu sangat berarti bagi Leclerc.

Saking terharunya, pembalap berusia 26 tahun itu mengatakan tak bisa menahan air matanya di 10 lap terakhir balapan itu. Ia sendiri sejatinya kesal dengan insiden itu, sebab ia nyaris tak bisa melihat tikungan karena matanya sudah berkaca-kaca.

“Saya rasa saya paling berjuang untuk menahan emosi saya selama 10 lap terakhir balapan, lebih dari saat di podium,” ujar Leclerc dinukil dari Crash, Selasa (28/5/2024).