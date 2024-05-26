Hasil Race F1 GP Monaco 2024: Charles Leclerc Menang, Max Verstappen Finis Ke-6

MONTE CARLO – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc berhasil menjadi pemenang di Formula One (F1) GP Monaco 2024. Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Monaco, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB itu, Leclerc mampu menjadi yang pertama menyentuh garis finis usai mampu menyelesaikan 78 lap dengan apik.

Ini menjadi kali pertama Leclerc berhasil memenangkan balapan F1 di negaranya sendiri. Sebelumnya, dalam tujuh balapan di F1 dan F2, dia lima kali gagal finis hingga kemudian berakhir di posisi empat dan enam dalam dua edisi terakhir.

Sementara di posisi kedua ada pembalap McLaren, Oscas Piastri yang diikuti Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) di urutan ketiga. Sementara sang juara bertahan, Max Verstappen (Red Bull Racing) harus puas mengakhiri balapan di posisi keenam.

Jalannya Balapan