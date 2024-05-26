MONTE CARLO – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc berhasil menjadi pemenang di Formula One (F1) GP Monaco 2024. Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Monaco, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB itu, Leclerc mampu menjadi yang pertama menyentuh garis finis usai mampu menyelesaikan 78 lap dengan apik.
Ini menjadi kali pertama Leclerc berhasil memenangkan balapan F1 di negaranya sendiri. Sebelumnya, dalam tujuh balapan di F1 dan F2, dia lima kali gagal finis hingga kemudian berakhir di posisi empat dan enam dalam dua edisi terakhir.
Sementara di posisi kedua ada pembalap McLaren, Oscas Piastri yang diikuti Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) di urutan ketiga. Sementara sang juara bertahan, Max Verstappen (Red Bull Racing) harus puas mengakhiri balapan di posisi keenam.
Baru beberapa saat balapan dimulai, kecelakaan parah terjadi dan melibatkan beberapa pembalap. Namun yang paling parah menimpa Sergio Perez dan dua pembalap Haas, Kevin Magnussen dan Nico Hulkenberg.
Insiden tersebut menyebabkan mobil Red Bull milik Perez rusak parah hingga ringsek. Bendera merah pun berkibar untuk menghentikan balapan karena mobil yang terlibat kecelakaan itu perlu dievakuasi menggunakan crane.
Setelah ditunda selama lebih kurang 40 menit, balapan F1 GP Monaco 2024 kembali dimulai. Dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz berada di barisan terdepan dengan mengapit Lando Norris dari McLaren.
Leclerc masih terus memimpin pada lap 13 dengan keunggulan 0,361 detik atas Piastri. Sementara Max Verstappen masih tertahan di urutan enam di belakang Sainz, Norris, dan George Russel. Sang juara bertahan persis berada di depan Lewis Hamilton.
Menginjak lap 25, sang jagoan tuan rumah belum tergeser dari posisi terdepan. Piastri dan Sainz masih berusaha keras untuk mendekatinya.