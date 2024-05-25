Ripith Lolos Ke Final Lawan Tuan Rumah Malaysia Masters 2024, Saksikan Aksinya Besok, Live Eksklusif hanya di iNews

Saksikan perjuangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di final Malaysia Masters 2024 hanya di iNews (Foto: MNC Media)

MELANGKAH ke laga puncak BWF Super 500 Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari persiapkan amunisi besok melawan wakil tuan rumah Gooh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, RiPith di Axiata Arena, Kuala Lumpur Malaysia.

Pertahankan momentum dengan baik pada semifinal yang digelar Sabtu (25/05), Rinov/Pitha berhasil meraih poin dalam tiga game dengan skor 26-24, 14-21, dan 21-18. Meskipun sempat tertinggal pada game pertama dan tertinggal point 0-4 atas Christiansen/Boje.

Keduanya lantas sukses mengembalikan keadaan dan berhasil dengan cepat menyamakan kedudukan dengan lawan menjadi 8-8 di set pertama. Tampil percaya diri dan agresif, Ripith kemudian tancap gas hingga kejar-kejaran poin dengan Christiansen/Boje 18-18, 20-20, 21-21, 22-22.

Setelah interval wakil Indonesia tersebut kemudian mendapatkan momentum poin beruntun hingga di babak penentuan Rinov/Pitha unggul dan menang atas tiga game, dan kemenangan ini membuat Rinov/Pitha melesat ke final Malaysia Masters 2024.

Besok, Minggu 26 Mei Pukul 11.50 WIB Ripith akan kembali melanjutkan perjuangannya di Final Malaysia Masters 2024 di Kuala Lumpur Malaysia melawan wakil tuan rumah Gooh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Mampukah Ripith menjadi juara Malaysia Masters 2024?

Dukung dan Saksikan pebulutangkis tanah air berjuang merebut juara di BWF Super 500 Malaysia Masters 2024 di final besok, Live Eksklusif, Hanya di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)