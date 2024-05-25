Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ripith Lolos Ke Final Lawan Tuan Rumah Malaysia Masters 2024, Saksikan Aksinya Besok, Live Eksklusif hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |18:16 WIB
Ripith Lolos Ke Final Lawan Tuan Rumah Malaysia Masters 2024, Saksikan Aksinya Besok, Live Eksklusif hanya di iNews
Saksikan perjuangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di final Malaysia Masters 2024 hanya di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

MELANGKAH ke laga puncak BWF Super 500 Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari persiapkan amunisi besok melawan wakil tuan rumah Gooh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, RiPith di Axiata Arena, Kuala Lumpur Malaysia.

Pertahankan momentum dengan baik pada semifinal yang digelar Sabtu (25/05), Rinov/Pitha berhasil meraih poin dalam tiga game dengan skor 26-24, 14-21, dan 21-18. Meskipun sempat tertinggal pada game pertama dan tertinggal point 0-4 atas Christiansen/Boje.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Keduanya lantas sukses mengembalikan keadaan dan berhasil dengan cepat menyamakan kedudukan dengan lawan menjadi 8-8 di set pertama. Tampil percaya diri dan agresif, Ripith kemudian tancap gas hingga kejar-kejaran poin dengan Christiansen/Boje 18-18, 20-20, 21-21, 22-22.

Setelah interval wakil Indonesia tersebut kemudian mendapatkan momentum poin beruntun hingga di babak penentuan Rinov/Pitha unggul dan menang atas tiga game, dan kemenangan ini membuat Rinov/Pitha melesat ke final Malaysia Masters 2024.

Besok, Minggu 26 Mei Pukul 11.50 WIB Ripith akan kembali melanjutkan perjuangannya di Final Malaysia Masters 2024 di Kuala Lumpur Malaysia melawan wakil tuan rumah Gooh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Mampukah Ripith menjadi juara Malaysia Masters 2024?

Dukung dan Saksikan pebulutangkis tanah air berjuang merebut juara di BWF Super 500 Malaysia Masters 2024 di final besok, Live Eksklusif, Hanya di iNews Premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/40/3013629/tak-dendam-meski-kalah-dari-goh-soon-huat-di-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-dia-seperti-om-saya-P68TRKSW1Q.jpg
Tak Dendam meski Kalah dari Goh Soon Huat di Malaysia Masters 2024, Rinov Rivaldy: Dia seperti Om saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013418/meski-gagal-juara-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-tetap-bersyukur-dengan-pencapaian-di-malaysia-masters-2024-bCgE848ILU.jpg
Meski Gagal Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tetap Bersyukur dengan Pencapaian di Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013396/rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-beberkan-penyebab-kekalahan-di-final-malaysia-masters-2024-uUzrrLTt2D.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Beberkan Penyebab Kekalahan di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/40/3013331/hasil-final-malaysia-masters-2024-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-raih-runner-up-usai-kalah-dari-wakil-tuan-rumah-M2690uyrXt.png
Hasil Final Malaysia Masters 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Raih Runner-up Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013077/rinov-rivaldy-pitha-mentari-ingin-permalukan-wakil-tuan-rumah-di-final-malaysia-masters-2024-TDx60uklqV.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Ingin Permalukan Wakil Tuan Rumah di Final Malaysia Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/40/3013093/rinov-rivaldy-pitha-mentari-beber-kunci-kemenangan-atas-wakil-denmark-di-semifinal-malaysia-masters-2024-kFBbI62axH.jpg
Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Beber Kunci Kemenangan atas Wakil Denmark di Semifinal Malaysia Masters 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement