MOTOGP

Menang di MotoGP Catalunya 2024, Francesco Bagnaia: Bukan Sekadar Kemenangan, Sangat Berarti bagi Saya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |05:18 WIB
Menang di MotoGP Catalunya 2024, Francesco Bagnaia: Bukan Sekadar Kemenangan, Sangat Berarti bagi Saya!
Francesco Bagnaia menang di MotoGP Catalunya 2024. (Foto: Ducati)
BARCELONA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, senang bukan main, bisa menang di MotoGP Catalunya 2024. Menurutnya, hasil ini bukan sekadar kemenangan biasa baginya, melainkan sangat berarti.

Pasalnya, Bagnaia diketahui haris mendapat nasib sial yang dialaminya di Sirkuit Barcelona sebelumnya. Dia pun menjelaskan bagaimana strategi yang disusunnya berjalan dengan baik sehingga dia sukses meraih kemenangan dalam balapan 24 lap itu.

Francesco Bagnaia

Start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung pada Minggu 26 Mei 2024 malam WIB itu, Pecco -sapaan Bagnaia- sempat mengambil alih posisi terdepan pada lap pertama. Namun, beberapa lap kemudian dia turun ke tempat ketiga setelah disusul oleh Jorge Martin dan Pedro Acosta.

Juara MotoGP dua kali itu baru bisa naik ke posisi dua setelah 10 lap balapan berjalan. Dia mendapat keuntungan setelah Pedro Acosta terjatuh di Tikungan 10.

Setelah itu, Pecco yang berjarak cukup jauh dari Martin mulai terus tancap gas dan perlahan-lahan semakin mendekati rivalnya itu. Bahkan, pada lap 14, rider asal Italia itu sukses menyusul bintang Pramac Ducati itu dan merebut tempat terdepan.

Pecco pun terus menjauh dari Martin hingga akhirnya menang dengan keunggulan 1,7 detik. Hasil positif itu jelas menjadi pembalasan yang sangat gemilang setelah dirinya terjatuh di lap terakhir ketika memimpin sprint kemarin.

Oleh karena itu, murid Valentino Rossi tersebut menyebut kemenangan MotoGP Catalunya 2024 ini sangat berarti baginya. Terlebih, tahun lalu dia juga gagal finis di Tanah Catalan karena mengalami kecelakaan hingga kakinya terlindas oleh Brad Binder.

“Saya masih memikirkan hari Sabtu dan dua tahun terakhir. Ini bukan sekadar kemenangan, ini sangat berarti bagi saya,” kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Senin (27/5/2024).

Kendati demikian, Pecco masih sangat menyesali kegagalannya memenangkan sprint di Catalunya kemarin di mana dia terjatuh di Tikungan 5 pada lap terakhir. Meski begitu, dia bertekad untuk tampil lebih baik lagi dalam balapan kandangnya pekan depan di MotoGP Italia 2024.

“Di sini bisa saja 37 poin. Tapi kami sudah memikirkan tentang Mugello,” jelas pembalap berusia 27 tahun itu.

