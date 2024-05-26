Ingin Kembali Percaya Diri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Incar Podium sebelum Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti ingin mengincar podium sebelum mentas di Olimpiade Paris 2024. Tujuannya agar kepercayaan diri mereka bisa kembali setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa waktu terakhir.

Prifad menjadi satu-satunya ganda putri Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 pada Juli-Agustus. Namun, mereka sedang dalam performa yang kurang apik tahun ini.

Pencapaian terbaik Apriyani/Fadia adalah mencapai semifinal Swiss Open 2024 pada Maret. Selebihnya, mereka selalu gugur di babak pertama atau kedua. Bahkan, keduanya mundur dalam beberapa turnamen karena cedera yang masih kerap menghantui Apriyani.

Pasangan ranking sembilan dunia itu pun sudah cukup lama tak naik podium di ajang BWF World Tour. Kali terakhir mereka menjadi finalis adalah saat finis sebagai runner-up di Hylo Open 2023 pada November tahun lalu.

Oleh karena itu, sebelum tampil di Olimpiade Paris 2024, Apriyani/Fadia ingin naik ke atas podium lagi. Sebab kata mereka, prestasi itu bakal mendongkrak kepercayaan diri lagi setelah terseok-seok sepanjang tahun ini.

“Sebenarnya ingin naik podium dulu sih sebelum Olimpiade. Ingin merasakan podium dulu karena sudah lama banget kan sudah enggak naik podium lagi,” kata Fadia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Minggu (26/5/2024).