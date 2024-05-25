Bakal Jadi Rebutan Tim Pabrikan di MotoGP 2025, Ini Tanggapan Marc Marquez

MARC Marquez tampil luar biasa bersama Gresini Racing di MotoGP 2024. The Baby Alien pun digadang-gandang bakal ditarik ke tim pabrikan Ducati untuk musim depan.

Namun di sisi lain, Marc Marquez bukan satu-satunya kandidat kuat untuk berada di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 nanti. Dia harus bersaing dengan Jorge Martin yang juga mengincar satu tempat di sana.

Tak heran, rumor mengenai kemungkinan Marc Marquez memperkuat tim pabrikan lain pun bermunculan. Rider asal Spanyol itu kabarnya mulai dilirik tim lain seperti KTM hingga Aprilia.

Menanggapi hal itu, Marc Marquez terlihat santai. Juara Dunia MotoGP 2019 itu mengatakan dirinya hanya ingin fokus pada penampilannya musim ini.

"Situasi saya sedikit berubah dibanding tahun lalu. Tahun ini saya ingin senang-senang. Secara bertahap, saya kembali ke level yang baik, dan ini penting. Jika ingin merebut gelar, saya bisa melakukannya tahun ini," ujar Marc Marquez.