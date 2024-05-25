Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bakal Jadi Rebutan Tim Pabrikan di MotoGP 2025, Ini Tanggapan Marc Marquez

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |05:59 WIB
Bakal Jadi Rebutan Tim Pabrikan di MotoGP 2025, Ini Tanggapan Marc Marquez
Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez tampil luar biasa bersama Gresini Racing di MotoGP 2024. The Baby Alien pun digadang-gandang bakal ditarik ke tim pabrikan Ducati untuk musim depan.

Namun di sisi lain, Marc Marquez bukan satu-satunya kandidat kuat untuk berada di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 nanti. Dia harus bersaing dengan Jorge Martin yang juga mengincar satu tempat di sana.

Tak heran, rumor mengenai kemungkinan Marc Marquez memperkuat tim pabrikan lain pun bermunculan. Rider asal Spanyol itu kabarnya mulai dilirik tim lain seperti KTM hingga Aprilia.

Menanggapi hal itu, Marc Marquez terlihat santai. Juara Dunia MotoGP 2019 itu mengatakan dirinya hanya ingin fokus pada penampilannya musim ini.

"Situasi saya sedikit berubah dibanding tahun lalu. Tahun ini saya ingin senang-senang. Secara bertahap, saya kembali ke level yang baik, dan ini penting. Jika ingin merebut gelar, saya bisa melakukannya tahun ini," ujar Marc Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187511//valentino_rossi_merasa_punya_kemiripan_dengan_brad_pitt-PAuW_large.jpg
Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187642//marc_marquez_mengaku_sebetulnya_tidak_ingin_balapan_di_motogp_mandalika_2025-iEvl_large.jpg
Terungkap! Marc Marquez Sebetulnya Enggan Balapan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187318//ducati_memuji_kinerja_apik_gresini_racing_tapi_kecewa_dengan_timnya_valentino_rossi-xBks_large.jpg
Ducati Puji Gresini Racing, Agak Kecewa dengan Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187316//marco_bezzecchi_tak_berani_memberi_penilaian_lebih_tinggi_soal_kiprahnya_di_motogp_2025-K03c_large.jpg
MotoGP 2025: Sempat Jadi Pesaing Marc Marquez, Marco Bezzecchi Merasa Cuma Layak Diberi Nilai 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187314//marc_marquez_sadar_tidak_akan_jadi_dominan_di_motogp_2026-a4gK_large.jpg
Marc Marquez Sadar Takkan Dominan di MotoGP 2026, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187293//penyebab_marc_marquez_sulit_ditaklukkan_rivalnya_di_motogp_2025_diungkap_francesco_guidotti-fkSc_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Sulit Ditaklukkan Rivalnya di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement