Reaksi Jorge Martin Dilirik Banyak Tim Pabrikan di MotoGP

BARCELONA – Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, bereaksi usai dilirik banyak tim pabrikan di MotoGP. Dia mengaku senang mengetahui dirinya menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer pembalap MotoGP untuk musim depan.

Meski begitu, Martin menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menjadi pembalap tim pabrikan Ducati. Jadi, dia berusaha fokus dengan targetnya itu lebih dahulu.

Seperti diketahui, Martin saat ini berstatus sebagai rider Pramac Racing yang merupakan tim satelit Ducati. Namun begitu, masa depan rider berjuluk Martinator ini masih belum jelas.

Disinggung soal masa depannya, Martin tidak ingin banyak bicara. Menurutnya, pembicaraan dengan Ducati mengenai masa depannya sudah jelas yakni dia ingin naik ke kursi tim pabrikan.

“Saya tidak tahu apa-apa lagi tentang masa depan saya. Yang jelas saya memahami masa-masa Ducati. Itu adalah apa yang kami bicarakan di awal tahun dan itu adalah sesuatu yang diharapkan,” kata Martin, dilansir dari Motosan, Sabtu (25/5/2024).

“Jadi tidak perlu terburu-buru dan saya tidak bisa mengendalikannya. Maka itu tidak masuk akal untuk memikirkannya lagi. Tentu saja saya ingin menggunakan warna merah karena saat ini ini adalah motor terbaik,” jelasnya.

Meski demikian, Martin bukan satu-satunya kandidat untuk naik ke tim pabrikan Ducati. Pasalnya, ada sosok Marc Marquez (Gresini Ducati) yang saat ini juga sedang dalam performa terbaiknya.Situasinya yang masih belum jelas ini membuat tim pabrikan seperti Aprilia dan KTM melirik Martinator.