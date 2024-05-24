Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

23 Pembalap Top Dunia Siap Taklukan Formula EPrix Musim Ini di Shanghai, Saksikan Balapannya 25-26 Mei, Eksklusif Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |10:41 WIB
23 Pembalap Top Dunia Siap Taklukan Formula EPrix Musim Ini di Shanghai, Saksikan Balapannya 25-26 Mei, Eksklusif Hanya di iNews
Formula E World Championship 2024 Shanghai Eprix akan berlangsung pada 25-26 Mei 2024 (Foto: ist)
A
A
A

SETELAH menggelar seri sebelumnya di Berlin, Kejuaraan mobil balap listrik kursi tunggal tahunan Formula E kembali digelar. Sebanyak 23 pembalap top dunia siap taklukan Sirkuit di sirkuit Internasional Shanghai China.

Kota metropolis di Tiongkok ini sudah menjadi tempat keempat untuk Formula E. Sebelumnya, seri balap listrik ini telah berlangsung di Beijing pada 2014 dan 2015, Hong Kong pada 2016 hingga 2019.

Sebelumnya di Formula eprix Berlin, pembalap asal Portugal Antonio Felix da Costa menyegel kemenangan di kandang Porsche musim ini. Sementara pembalap tim Jaguar, Nick Cassidy harus puas ada di podium kedua setelah sehari sebelumnya memenangi race pertama. Dan pembalap tim Nissan, Oliver Rowland berada di podium ketiga.

Kabar baik pada pertandingan musim ini di Shanghai adalah comebacknya Sam Bird setelah absen karena mengalami cedera dan menjalani operasi pada tangan kirinya. Pembalap asal Inggris tersebut pun kini kembali ke sirkuit dan siap bertarung untuk dua balapan di Shanghai pekan ini.

Lantas, penasaran bagaimana keseruan para pembalap top dunia menguji adrenalin di kejuaraan Formula E di Shanghai nanti. Dan mampukah Sam Bird Menaklukan Shanghai Eprix untuk kembali menjadi Juara

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
