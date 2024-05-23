7 Menu Makanan Sehat ala Ade Rai, Nomor 1 Agak Sulit buat Orang Indonesia

Ade Rai memiliki tujuh menu makanan sehat yang bisa ditiru (Foto: Instagram/@ade_rai)

BERIKUT tujuh menu makanan sehat ala Ade Rai yang bisa ditiru oleh Okezoners di rumah masing-masing. Tenang saja, menu-menu yang ada di daftar ini enak dan dijamin tidak ribet!

Ade Rai begitu dikenal publik dengan segudang prestasi di kancah nasional hingga internasional. Binaragawan bernama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai itu mencuri perhatian karena masih terlihat awet muda di usia kepala 5.

Tentu saja, selain rutin berolahraga, Ade Rai menjaga asupan serta pola makan. Lalu, apa saja menu makanan sehat ala sang binaragawan? Simak ulasan berikut ini.

7 Menu Makanan Sehat ala Ade Rai

7. Makanan Tanpa Minyak





Ade Rai biasa mengkonsumsi pepes ayam bersama nasi merah dan sayuran seperti timun, tomat, selada, serta sambal tanpa minyak.

6. Makanan Enak Tanpa Takut Gendut

Tak melulu makanan sehat, Ade Rai juga tetap mengonsumsi menu-menu yang diklaim kurang baik untuk kesehatan. Ia juga masih makan makanan enak seperti nasi Padang.

Tentu saja, Ade Rai punya trik tersendiri. Ia hanya pakai sekepal nasi, dada ayam yang minyaknya sudah disisihkan, sayur, serta pisahkan sambal dari minyaknya.

5. Sarapan Sederhana

Untuk sarapan, Ade Rai biasa mengonsumsi putih telur dengan nasi merah yang ditambah sedikit kecap manis.