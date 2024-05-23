Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lupakan Gelar Juara, Ini Target Fabio Quartararo di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |00:00 WIB
Lupakan Gelar Juara, Ini Target Fabio Quartararo di MotoGP 2024
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
BARCELONA – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tampaknya sadar diri dan merasa tak mungkin bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024 meski musim ini baru memainkan lima seri saja. Karena itu, target utama Quartararo di MotoGP 2024 adalah mengembangkan YZR-M1 sebaik mungkin sehingga setidaknya bisa mengejar posisi enam besar dan memiliki motor yang kompetitif untuk musim depan.

Fabio Quartararo masih kesulitan mencapai performa terbaiknya sejak menjuarai MotoGP 2021. Pembalap asal Prancis itu finis di urutan kedua MotoGP 2022, dan melempem ke posisi 10 di MotoGP 2023.

Bukan hanya soal performa, Quartararo juga dibayang-bayangi sulitnya Yamaha bersaing dengan tim lainnya. Pada musim 2024, Quartararo belum bisa satupun kemenangan bahkan podium dari lima seri balapan.

Dia sekarang duduk di urutan 12 klasemen sementara dengan perolehan 25 poin. Meskipun begitu, Quartararo mengakui mentalnya sudah lebih kuat ketimbang sebelumnya. Sebab itu, dia hanya mempunyai target realistis pada musim ini.

Fabio Quartararo

“Secara mental, saya lebih kuat dari sebelumnya, pastinya. Dan saya pikir jika kita memiliki motor yang lebih kompetitif, jika ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik Anda bisa menekan, ujar Quartararo dikutip dari Motosan, Kamis (23/5/2024).

“Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, ya pembalap lain, yang dari masa depan, akan menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai tujuan musim ini, bersikap realistis pada diri sendiri, saya tidak memikirkan hasil apa pun,” tambahnya.

Halaman:
1 2
