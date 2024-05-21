Sabet Titel Perdana di Slovenia Open 2024, Amri Syahnawi/Indah Cahya Ingin Juara Lagi

MARIBOR – Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Indah Cahya Sari Jamil, ingin merebut gelar juara lebih banyak lagi usai berhasil sabet titel perdana di Slovenia Open 2024. Mereka merasa mendapat tambahan motivasi dari prestasi tersebut.

Ya, Amri/Indah sukses naik podium pertama Slovenia Open 2024. Kepastian itu didapat usai memenangkan partai final kontra kompatriot mereka, Verrel Yustin Mulia/Priskila Venus Elsadai.

Laga final berlangsung di Maribor, Slovenia, pada Minggu 19 Mei 2024. Lewat rubber game berdurasi 57 menit, Amri/Indah menang dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-19.

Pasangan ranking 120 dunia itu menilai prestasi itu dicapai karena permainan Amri/Indah yang semakin padu di atas lapangan. Duet muda Indonesia itu pun berambisi untuk meraih lebih banyak gelar juara lagi.

“Alhamdulillah bisa kembali lagi naik podium juara, sebelumnya di dua pertandingan kami meraih posisi runner up dan semifinal. Pastinya senang dan menambah motivasi untuk bisa juara lagi di turnamen berikutnya dengan level yang lebih tinggi,” kata Amri dilansir dari rilis PBSI, Selasa (21/5/2024).