HOME SPORTS MOTOGP

Punya Bekal Positif, Ini Target Joan Mir di MotoGP Catalunya 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:20 WIB
Punya Bekal Positif, Ini Target Joan Mir di MotoGP Catalunya 2024
Joan Mir kala membela Repsol Honda. (Foto: MotoGP)
A
A
A

CATALUNYA – Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, membeberkan targetnya di MotoGP Catalunya 2024. Merasa punya bekal positif, Mir menargetkan terus mempertahankan dan meningkatkan performanya dalam balapan di Tanah Catalan itu.

Mir menunjukkan performa yang apik dalam seri terakhir di MotoGP Prancis 2024. Dia memiliki kecepatan yang apik untuk bersaing di barisan tengah, yang jelas merupakan pertanda bagus di tengah keterpurukan Honda di musim ini.

Joan Mir

Sayangnya, juara MotoGP 2020 itu gagal finis setelah terjatuh dalam sprint dan balapan utama di Sirkuit Bugatti itu. Rekor buruk yang dicatatkannya di Le Mans pun berlanjut.

Kendati demikian, Mir sangat yakin di luar hasil tersebut, motornya telah membawa peningkatan yang positif di Prancis. Sebab itulah rider asal Spanyol itu berharap bisa terus mempertahankan dan meningkatkan performa motor RC213V-nya di MotoGP Catalunya 2024 akhir pekan ini.

“Saya bersemangat untuk kembali ke hadapan pendukung tuan rumah, ini selalu menjadi akhir pekan yang sibuk bagi kami sebagai pembalap, tetapi Anda menikmatinya apa pun yang terjadi. Kami tiba di sini dengan cara yang positif, hasil akhir kami di Prancis bukanlah yang kami inginkan tetapi dalam dua balapan terakhir kami mampu membuat kemajuan yang baik selama akhir pekan,” kata Mir dilansir dari laman resmi Honda, Selasa (21/5/2024).

Halaman:
1 2
