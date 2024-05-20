Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Ini 2 Pembalap yang Ingin Direkrut Aleix Espargaro jika Jadi Manager MotoGP Usai Pensiun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:53 WIB
Bukan Marc Marquez, Ini 2 Pembalap yang Ingin Direkrut Aleix Espargaro jika Jadi Manager MotoGP Usai Pensiun
Aleix Espargaro dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
ANDORRA – Pembalap kawakan Aprilia Racing, Aleix Espargaro, berandai-andai soal tim impiannya jika menjadi manager tim di MotoGP. Dia mempunyai dua pembalap yang ingin direkrut di MotoGP. Tetapi, pembalap itu bukanlah Marc Marquez yang sudah jadi bintang di MotoGP.

Aleix Espargaro ternyata ingin menggabungkan pembalap yang sedang naik daun dan rider masa depan. Pembalap itu adalah Jorge Martin dan Pedro Acosta.

Jorge Martin

Ya, Espargaro tengah dalam persimpangan di penghujung kariernya. Dia kemungkinan masih bisa memperpanjang masa baktinya dengan Aprilia atau memutuskan pensiun di akhir musim ini.

Bagaimanapun keputusannya nanti, pembaalp berusia 34 tahun itu telah menasbihkan namanya sebagai sosok yang sangat berpengaruh untuk Aprilia. Dia telah membantu tim pabrikan Noale berkembang, dari sebuah tim semenjana menjadi tim dengan motor pemenang.

Di samping itu, Espargaro setidaknya juga telah memenangkan tiga balapan MotoGP bersama Aprilia yang merupakan prestasi tertinggi dalam kariernya. Jadi, tidak ada yang harus disesalkan dalam karier panjangnya di kelas utama.

Espargaro pun mengungkapkan apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya setelah pensiun sebagai pembalap MotoGP. Salah satunya adalah menjadi manager atau pemilik tim di MotoGP. Dia pun memiliki tim Impian yang berisikan dua talenta hebat saat ini yaitu Jorge Martin dan Pedro Acosta.

“Jika saya adalah bos tim, akan jelas bagi saya apa yang harus saya lakukan. Prioritas pertama adalah mengamankan Pedro Acosta,” kata Espargaro, dilansir dari Speedweek, Senin (20/5/2024).

