Pencinta Trail Run Kini Tak Perlu Risau Lagi dengan Risiko Kelelahan Otot

JAKARTA - Pencinta tantangan kini tak perlu risau. Terutama bagi mereka yang menekuni dunia trail running ataupun sekadar tracking di gunung.

PT Vita Nova Atletik meluncurkan produk terbaru dari Ortuseight Summer 2024. Salah satu inovasi terbaru dari koleksi Ortuseight Summer 2024 ini adalah rilisnya sepatu trail run series di bawah Ortuseight Running, sub-brand yang khusus menyediakan alat dan kelengkapan olahraga lari.

Berinovasi dengan meminang lisensi resmi teknologi outsole Vibram, Ortuseight mendesain sepatu trail run series dengan keunggulan khas Sphike RGS Outsole yang teknologinya dikembangkan dengan teknologi Vibram Rolling Gait System.

Fitur ini membuat penggunanya lebih sedikit mengeluarkan energi dalam tiap hentakan dan ayunan gerak kaki sehingga menyebabkan penurunan efek kelelahan otot.

Kombinasi midsole dan outsole inovatif terbukti membantu gaya berjalan alami pada kaki, membuat cengkeraman yang rapat pada permukaan basah dan kering, rasa nyaman karena material berkualitas yang awet dan tahan lama, serta adaptasi pada permukaan tanah yang optimal.

Selain itu Outsole Vibram ini biasa digunakan dalam olahraga luar ruangan seperti pendakian gunung, hiking, sepeda motor serta untuk aplikasi kasual dan industri.

Beragam keunggulan itulah yang akhirnya membuat ortuseight akhirnya memakai Vibram pada trail running shoes pertama Ortuseight , Shkhara dan Sierra.

Dua produk terbaru dari Ortuseight, masing-masing menawarkan keunggulan teknologi yang berbeda.

Sierra hadir dengan teknologi unggulan Mega Grip Vibram pada outsole-nya, yang memberikan daya cengkeram yang tak tertandingi di permukaan basah dan kering (all terrain), daya cengkeram superior dengan daya tahan yang kuat, serta keseimbangan yang optimal antara stabilitas dan fleksibilitas untuk adaptasi di berbagai jenis medan.

Dipadu dengan material upper berupa kombinasi dua mesh dan PU Nosew, serta midsole phylon berteknologi OrtShox. OrtShox membuat sepatu mengikuti kontur telapak kaki sehingga kaki dapat menapak dengan nyaman di bantalan yang empuk namun tetap responsif.