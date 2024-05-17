Tembus Semifinal Thailand Open 2024, Rinov/Pitha Masih Banyak Evaluasi

BANGKOK - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil meraih kemenangan di babak perempatfinal Thailand Open 2024 atas Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dengan skor ketat, 21-19 dan 23-21. Meski lolos ke semifinal, mereka belum puas dengan permainan karena masih banyak yang perlu dievaluasi.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Jumat (17/5/2024) sore WIB itu, Ripith bermain buruk di awal pertandingan sehingga selalu dalam posisi tertinggal sampai skor 8-13. Setelah itu, barulah mereka bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 13-13 hingga berbalik unggul 17-14 dan mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, kedua pasangan Tim Merah-Putih itu silih berganti memimpin dalam aksi kejar-kejaran angka sampai menginjak skor 8-8. Rinov/Pitha sempat menjauh dengan keunggulan 12-8 dan 16-13, tetapi Dejan/Gloria selalu bisa mengejar mereka di angka 12-12 dan 16-16.

Pertarungan sengit pun terjadi di poin-poin krusial. Namun setelah imbang 20-20, Rinov/Pitha berhasil menyerang lebih efektif sehingga sukses mengalahkan pasangan ranking 19 dunia itu dengan skor 23-21.

Rinov/Pitha senang bisa melewati perlawanan ketat yang diberikan Dejan/Gloria, yang selalu mampu mengimbangi mereka dalam tiga pertemuan mereka. Akan tetapi, duet ranking 15 dunia itu belum puas dengan permainan sehingga perlu ada yang dievaluasi sebelum mentas di semifinal Thailand Open 2024.

“Bersyukur bisa menang. Tetapi saya belum puas dengan penampilan hari ini. Kami belum bisa bermain baik. Di awal-awal banyak mati sendiri dan membuang poin. Hal itu yang harus menjadi bahan evaluasi buat kami,” kata Rinov dikutip dari rilis PBSI, Jumat (17/5/2024).

“Kami sudah sama-sama tahu karena pernah berlatih bersama. Ini merupakan pertemuan ketiga dan di dua pertemuan sebelumnya juga harus bermain rubber. Memang tidak mudah melawan mereka yang juga tidak gampang mati,” sambung Pitha.

“Meski pun begitu saya bersyukur bisa melewati babak ini. Hanya tetap ada yang harus dibenahi. Tadi ada pola-pola permainan yang seharusnya tidak mati tetapi malah mati sendiri,” tambahnya.