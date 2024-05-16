Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Mantan Tandem Ribka Sugiarto di Bulutangkis Indonesia, Nomor 1 Juara Swiss Open 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |17:59 WIB
5 Mantan Tandem Ribka Sugiarto di Bulutangkis Indonesia, Nomor 1 Juara Swiss Open 2024
Ribka/Lanny saat menjuarai Indonesia Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

MANTAN tandem Ribka Sugiarto di Bulutangkis Indonesia akan dibahas Okezone. Ribka sendiri baru saja memutuskan untuk mundur dari Pelatnas PBSI beberapa waktu lalu.

Ribka Sugiarto sendiri merupakan salah satu pebulutangkis ganda putri andalan Indonesia. Ribka menjadi bagian dari Tim Bulutangkis Indonesia saat menjadi runner up di Piala Uber 2024.

Kali ini Okezone akan membahas mantan tandem Ribka Sugiarto di bulutangkis Indonesia. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Jauza Fadhila Sugiarto


Ribka Sugiarto sempat bertandem dengan Jauza saat bermain di level junior. Sejumlah gelar bergengsi berhasil mereka dapatkan mulai dari medali perak kejuaraan dunia junior 2017 hingga medali perunggu di turnamen yang sama pada 2018.

Ribka/Jauza juga sempat menjadi juara di ajang Malaysia Junior International 2017. Mereka kemudian resmi berpisah setelah Jauza Fadhila mundur dari Pelatnas pada 2019.

4. Pramudya Kusumawardana


Ribka Sugiarto memang merupakan salah satu pebulutangkis ganda putri terbaik Indonesia saat ini. Namun, pemain jebolan PB Djarum ini diketahui pernah bermain di sektor ganda campuran bersama Pramudya Kusumawardana.

Ribka/Pramudya bahkan sempat menyabet gelar juara di ajang India Junior International 2018. Kala itu mereka berhasil mengalahkan Leo Rolly Carnando/Metya Inayah dengan skor 21-16 dan 21-12 di partai final.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
