Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Duo Ganda Campuran Kompak Melaju ke Perempatfinal

BANGKOK – Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata kompak melaju ke babak perempatfinal Thailand Open 2024 Super 500. Mereka sama-sama melewati lawan di babak 16 besar Thailand Open 2024 dengan relatif mudah.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Kamis (16/5/2024) pagi WIB. Jafar/Aisyah menang dalam dua gim langsung melawan Mads Vestergaard/Christine Busch 22-20 dan 21-14.

Jafar/Aisyah memulai pertandingan dengan permainan cepat untuk meraup poin atas Vestergaard/Busch. Ganda campuran ranking 73 dunia itu sukses mendominasi di awal pertandingan dengan skema tersebut.

Namun demikian, Vestergaard/Busch melawan dengan kombinasi pukulan keras dan bola pendek yang menyulitkan. Ganda campuran Denmark itupun berhasil mengejar ketertinggalan.

Meski begitu, Jafar/Aisyah terus menjaga jarak satu poin dengan Vestergaard/Busch. Pada jeda interval, Jafar/Aisyah pun sukses mengamankan keunggulan atas duo Denmark itu dengan skor tipis 11-10.

Selepas jeda, kejar-kejaran poin terjadi antara kedua ganda campuran tersebut. Namun, Jafar/Aisyah yang bermain solid akhirnya berhasil mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor 22-20.

Memasuki gim kedua, Vestergaard/Busch bermain solid sejak awal pertandingan. Ganda campuran ranking 31 dunia itu sukses menjebol pertahanan Jafar/Aisyah lewat permainan efektifnya.

Meski begitu, Jafar/Aisyah berhasil mengontrol permainan dengan baik. Mereka terpantau mendominasi hingga mengamankan keunggulan pada jeda interval gim kedua dengan skor tipis 11-10.

Usai jeda, Jafar/Aisyah bermain solid hingga pengujung pertandingan gim kedua. Pada akhirnya, Jafar/Aisyah berhasil mengalahkan Vestergaard/Busch di gim kedua dengan skor meyakinkan 21-14.

Sementara, Rehan/Lisa sukses menamatkan perlawanan Choong Hon Jian/Go Pei Kee dengan skor identik 21-15 dan 21-15. Laga ini nyaris berbarengan dengan Jafar/Aisyah