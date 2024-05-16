Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Duo Ganda Campuran Kompak Melaju ke Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |10:06 WIB
Hasil 16 Besar Thailand Open 2024: Duo Ganda Campuran Kompak Melaju ke Perempatfinal
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata melaju ke perempatfinal Thailand Open 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

BANGKOK – Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata kompak melaju ke babak perempatfinal Thailand Open 2024 Super 500. Mereka sama-sama melewati lawan di babak 16 besar Thailand Open 2024 dengan relatif mudah.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Kamis (16/5/2024) pagi WIB. Jafar/Aisyah menang dalam dua gim langsung melawan Mads Vestergaard/Christine Busch 22-20 dan 21-14.

Jafar Hidayatullah/Aiysah Salsabila Putri Pranata

Jafar/Aisyah memulai pertandingan dengan permainan cepat untuk meraup poin atas Vestergaard/Busch. Ganda campuran ranking 73 dunia itu sukses mendominasi di awal pertandingan dengan skema tersebut.

Namun demikian, Vestergaard/Busch melawan dengan kombinasi pukulan keras dan bola pendek yang menyulitkan. Ganda campuran Denmark itupun berhasil mengejar ketertinggalan.

Meski begitu, Jafar/Aisyah terus menjaga jarak satu poin dengan Vestergaard/Busch. Pada jeda interval, Jafar/Aisyah pun sukses mengamankan keunggulan atas duo Denmark itu dengan skor tipis 11-10.

Selepas jeda, kejar-kejaran poin terjadi antara kedua ganda campuran tersebut. Namun, Jafar/Aisyah yang bermain solid akhirnya berhasil mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor 22-20.

Memasuki gim kedua, Vestergaard/Busch bermain solid sejak awal pertandingan. Ganda campuran ranking 31 dunia itu sukses menjebol pertahanan Jafar/Aisyah lewat permainan efektifnya.

Meski begitu, Jafar/Aisyah berhasil mengontrol permainan dengan baik. Mereka terpantau mendominasi hingga mengamankan keunggulan pada jeda interval gim kedua dengan skor tipis 11-10.

Usai jeda, Jafar/Aisyah bermain solid hingga pengujung pertandingan gim kedua. Pada akhirnya, Jafar/Aisyah berhasil mengalahkan Vestergaard/Busch di gim kedua dengan skor meyakinkan 21-14.

Sementara, Rehan/Lisa sukses menamatkan perlawanan Choong Hon Jian/Go Pei Kee dengan skor identik 21-15 dan 21-15. Laga ini nyaris berbarengan dengan Jafar/Aisyah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010562/jadi-runner-up-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-janji-kerja-lebih-keras-lagi-Q150Cr534W.jpg
Jadi Runner-up Thailand Open 2024, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Janji Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010429/hasil-final-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-cahaya-jadi-runner-up-usai-tumbang-pasangan-tuan-rumah-Ad6F1SldYc.jpg
Hasil Final Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Jadi Runner-Up, Usai Tumbang dari Pasangan Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/40/3010334/jalani-final-perdana-di-super-500-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-siap-berikan-yang-terbaik-demi-gelar-juara-thailand-open-2024-O3aqizYjqG.jpg
Jalani Final Perdana di Super 500, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Siap Berikan yang Terbaik demi Gelar Juara Thailand Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010213/melaju-ke-laga-puncak-ana-tiwi-siap-tumbangkan-tuan-rumah-di-final-thailand-open-2024-saksikan-aksinya-besok-live-eksklusif-di-inews-VifN4x1QBk.jpeg
Melaju ke Laga Puncak, Ana/Tiwi Siap Tumbangkan Tuan Rumah di Final Thailand Open 2024, Saksikan Aksinya besok, Live Eksklusif di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010169/hasil-semifinal-thailand-open-2024-febriana-dwipuji-amalia-pratiwi-tembus-final-AYcreJsuvq.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/40/3010100/hasil-semifinal-thailand-open-2024-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dihentikan-wakil-china-aY0xPxYRJS.jpg
Hasil Semifinal Thailand Open 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dihentikan Wakil China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement