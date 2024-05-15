Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rachel Allessya Rose Konfirmasi Meilysa Trias Puspitasari Cedera ACL hingga Butuh 6 Bulan Istirahat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:00 WIB
Rachel Allessya Rose Konfirmasi Meilysa Trias Puspitasari Cedera ACL hingga Butuh 6 Bulan Istirahat
Ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari dipastikan mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL). Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh rekan Meilysa, yakni Rachel Allessya Rose yang juga mengonfirmasi bahwa cedera tersebut membutuhkan masa pemulihan sampai enam bulan.

Rachel yang merupakan partner dari Trias -sapaan akrab Meilysa- mengakui bahwa rekannya tersebut saat ini sedang menjalani pemulihan cedera cukup lama karena ACL. Itu sebabnya, mereka mundur dari beberapa turnamen yakni Thailand Open, Malaysia Masters, Indonesia Open, dan Australia Open 2024.

"Kalau Trias mungkin lagi recovery aja sekarang, sudah dicek segala macam yang dibutuhkan, dia lagi penguatan. Ya mungkin butuh waktu yang lama juga. Iya cedera ACL," ucap Rachel kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Rachel pun menjelaskan cedera tersebut didapat saat sedang latihan di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu pekan lalu. Namun, pemain berusia 19 tahun itu tidak mengetahui secara detail saat kejadian tersebut berlangsung. Namun usai cedera tersebut, Trias harus menggunakan tongkat atau kruk.

Meilysa/Rachel

"Iya itu hari Rabu kemarin pas latihan trus dia jatuh enggak ada yang lihat sih dia jatuh kayak gimana. Cuma dia bilang lututnya ke dalam terus keluar kayak gitu-gitu. Ya gimana ya, soalnya Trias tuh enggak pernah sakit, jadi pas itu nanya sakit banget? katanya sakit banget sampai pakai tongkat kan. Cuma ya sudah enggak apa-apa mungkin memang harus istirahat," kata Rachel.

Hingga sejauh ini, Rachel hanya mengetahui bahwa Trias akan menjalani pemulihan selama enam bulan. Rachel pun tetap menjalani latihan seperti biasa karena bukan tidak mungkin ke depan, ia akan mendapatkan partner baru jika pemulihan Trias berlangsung lama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement