Rachel Allessya Rose Konfirmasi Meilysa Trias Puspitasari Cedera ACL hingga Butuh 6 Bulan Istirahat

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari dipastikan mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL). Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh rekan Meilysa, yakni Rachel Allessya Rose yang juga mengonfirmasi bahwa cedera tersebut membutuhkan masa pemulihan sampai enam bulan.

Rachel yang merupakan partner dari Trias -sapaan akrab Meilysa- mengakui bahwa rekannya tersebut saat ini sedang menjalani pemulihan cedera cukup lama karena ACL. Itu sebabnya, mereka mundur dari beberapa turnamen yakni Thailand Open, Malaysia Masters, Indonesia Open, dan Australia Open 2024.

"Kalau Trias mungkin lagi recovery aja sekarang, sudah dicek segala macam yang dibutuhkan, dia lagi penguatan. Ya mungkin butuh waktu yang lama juga. Iya cedera ACL," ucap Rachel kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Rachel pun menjelaskan cedera tersebut didapat saat sedang latihan di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu pekan lalu. Namun, pemain berusia 19 tahun itu tidak mengetahui secara detail saat kejadian tersebut berlangsung. Namun usai cedera tersebut, Trias harus menggunakan tongkat atau kruk.

"Iya itu hari Rabu kemarin pas latihan trus dia jatuh enggak ada yang lihat sih dia jatuh kayak gimana. Cuma dia bilang lututnya ke dalam terus keluar kayak gitu-gitu. Ya gimana ya, soalnya Trias tuh enggak pernah sakit, jadi pas itu nanya sakit banget? katanya sakit banget sampai pakai tongkat kan. Cuma ya sudah enggak apa-apa mungkin memang harus istirahat," kata Rachel.

Hingga sejauh ini, Rachel hanya mengetahui bahwa Trias akan menjalani pemulihan selama enam bulan. Rachel pun tetap menjalani latihan seperti biasa karena bukan tidak mungkin ke depan, ia akan mendapatkan partner baru jika pemulihan Trias berlangsung lama.