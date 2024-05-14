Motornya Berkembang Pesat, Pedro Acosta Kesal Gagal Finis di MotoGP Prancis 2024

LE MANS – Pedro Acosta meninggalkan penyesalan yang cukup dalam setelah mengalami kecelakaan dalam balapan utama MotoGP Prancis 2024 akhir pekan lalu. Pasalnya, motor KTM RC16 yang ditungganginya telah banyak berkembang.

Acosta terpaksa menyelesaikan balapan lebih awal pada seri kelima MotoGP 2024. Pembalap Red Bull GASGAS Tech3 itu terjatuh saat berbelok di Tikungan 8 ketika bertarung untuk memperebutkan posisi keempat di antara Aleix Espargaro dan Fabio Di Giannantonio.

Ini menjadi kecelakaan pertama yang dialami Acosta dalam balapan utama pada musim debutnya di kelas premier. Namun, ini bukanlah sebuah kebetulan karena pembalap berusia 19 tahun itu juga gagal finis dalam dua balapan sebelumnya di Sirkuit Bugatti yakni ketika mentas di Moto2 2022 dan Moto2 2023.

Acosta menjelaskan bagaimana krologi dari kecelakaan yang dialaminya itu. Ia tak menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu bersyukur hanya terjatuh sendirian dan tidak mengenai Espargaro atau Di Giannantonio yang sangat nyaris ditabraknya.

“Saya mendekati jalur Garage Vert dengan sangat baik dan memperhatikan ketika saya mengerem saya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Saya pikir orang-orang di depan saya mengerem lebih awal,” kata Acosta dilansir dari Speedweek, Selasa (14/5/2024).

“Saya kemudian menyadari itu tidak akan cukup dan karena saya tidak ingin merusak balapan orang lain di sekitar saya, saya melakukan pengereman berlebihan pada roda depan di celah sempit di belakang Aleix. Jaraknya sangat dekat, mungkin hanya sejengkal udara, tapi untungnya saya terjatuh sendirian,” tambah El Tiburon de Mazarron.