HOME SPORTS MOTOGP

Momen Marc Marquez Permalukan Francesco Bagnaia di Lap Terakhir MotoGP Prancis 2024: Layak Bela Tim Pabrikan Musim Depan?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |21:52 WIB
Momen Marc Marquez Permalukan Francesco Bagnaia di Lap Terakhir MotoGP Prancis 2024: Layak Bela Tim Pabrikan Musim Depan?
Jorge Martin, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MOMEN Marc Marquez permalukan Francesco Bagnaia di lap terakhir MotoGP Prancis 2024 akan dibahas Okezone. Manuver itu membuat The Baby Alien berhasil merebut podium kedua.

Mengaspal di Sirkuit Le Mans, Minggu (12/5/2024) malam WIB, balapan seri keenam MotoGP 2024 berlangsung sengit sejak awal. Seperti biasa, para pembalap Ducati kembali menunjukkan dominasi mereka.

Francesco Bagnaia langsung memimpin jalannya balapan selepas meninggalkan garis start. Juara Dunia MotoGP 2023 itu mendapat tekanan dari sang rival, Jorge Martin.

Bukan hanya di kelompok depan, persaingan posisi di kelompok tengah juga terbilang cukup seru. Pedro Acosta yang tampil mengejutkan di awal musim kembali mengalami insiden hingga gagal menyelesaikan balapan.

Beberapa lap terakhir persaingan ketat kembali terjadi antara para pembalap di kelompok depan. Puncaknya adalah saat balapan menyisakan tiga lap lagi.

Francesco Bagnaia terus berduel sengit dengan Jorge Martin untuk posisi terdepan. Perlahan tapi pasti, Marc Marquez berhasil mendekati kedua pembalap untuk meramaikan persaingan.

