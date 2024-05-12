Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aksi Gila Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024: Start 13 tapi Finis Runner-up, Calon Kuat Juara MotoGP 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |20:26 WIB
Aksi Gila Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024: Start 13 tapi Finis Runner-up, Calon Kuat Juara MotoGP 2024!
Marc Marquez finis kedua di MotoGP Prancis 2024. (Foto: X/@motogp)
A
A
A

AKSI gila Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024, meski start dari posisi 13 tapi finis runner-up! The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sejatinya Tampil buruk sedari Latihan bebas 1 hingga Kualifikasi MotoGP Prancis 2024.

Alhasil, rider 31 tahun ini harus start dari posisi 13, baik untuk sprint race maupun main race MotoGP Prancis 2024. Hebatnya, meski harus start dari barisan belakang, enam kali juara dunia MotoGP ini tampil luar biasa.

Marc Marquez menyalip Francesco Bagnaia di lap terakhir race MotoGP Prancis 2024. (Foto: REUTERS)

(Marc Marquez menyalip Francesco Bagnaia di lap terakhir race MotoGP Prancis 2024. (Foto: REUTERS)

Dalam sprint race yang digelar kemarin malam, The Baby Alien finis kedua! Pernah dalam satu lap, pembalap asal Spanyol ini melewati sembilan pembalap sekaligus.

Berkat finis kedua di Sprint Race MotoGP Prancis 2024, Marc Marquez mendapatkan tambahan Sembilan poin. Keberhasilan Marc Marquez di atas dinilai takkan bisa diulangi di balapan utama yang berlangsung malam ini.

Sebab, para pembalap lain bakal memberikan perhatian khusus kepada mantan rider Repsol Honda tersebut. Namun, kewaspadaan pembalap lain belum cukup untuk menahan laju Marc Marquez.

Marc Marquez lagi-lagi finis kedua setelah naik 11 posisi di race utama MotoGP Prancis 2024! Berkat keberhasilan ini, Marc Marquez mendapatkan tambahan 20 angka.

Halaman:
1 2
