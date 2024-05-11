Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ardy B Wiranata, Rival Alan Budikusuma di Final Olimpiade Barcelona 1992 yang Pilih Lepas Status WNI

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |13:43 WIB
Kisah Ardy B Wiranata, Rival Alan Budikusuma di Final Olimpiade Barcelona 1992 yang Pilih Lepas Status WNI
Ardy B Wiranata kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Ardy B Wiranata menarik diulas. Sebab, rival Alan Budikusuma di final Olimpiade Barcelona 1992 itu diketahui memutuskan melepas status warga negara Indonesia (WNI).

Ya, Ardy B Wiranata pernah jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putra. Dia berhasil mengukir prestasi manis di sejumlah ajang bergengsi. Salah satunya tentu saja pada pentas Olimpiade Barcelona 1992.

Ardy B Wiranata

Kala itu, Ardy B Wiranata tampil tangguh hingga bisa melaju ke babak final. Di partai puncak, pebulu tangkis kelahiran Jakarta 10 Februari 1970 itu pun dihadapkan dengan perang saudara melawan Alan Budikusuma.

Sayangnya, Ardy B Wiranata akhirnya harus mengakui ketangguhan Alan karena tumbang 2 gim langsung dengan skor 12-15 dan 13-15. Dia akhirnya memastikan diri meraih medali perak di ajang Olimpiade.

Halaman:
1 2
