Hasil Semifinal Piala Thomas 2024: Anthony Ginting Kalahkan Chou Tien Chen, Indonesia Ungguli Taiwan 1-0

CHENGDU - Anthony Ginting membuka keunggulan Tim Bulutangkis Indonesia atas Taiwan di Semifinal Piala Thomas 2024. Ginting berhasil mengalahkan Chou Tien Chen dua game langsung dengan 21-18 dan 21-19.

Bermain di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, pada Sabtu (4/5/2024) sore WIB, Ginting langsung terlibat adu reli-reli panjang dengan Chou di awal pertandingan. Namun, dia bisa tampil lebih efektif untuk memimpin 6-2 dan kemudian 9-2.

Tak mau kalah begitu saja, Chou memberikan perlawanan ketat selepas itu hingga bisa mendekat di angka 6-9. Akan tetapi, Onik -sapaan Ginting- berhasil menekannya lagi dan mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-6.

Usai rehat, Ginting lagi-lagi lengah sampai membuat Chou bisa mengembangkan permainan dan mengejarnya di angka 12-12. Beruntung, pemain kelahiran Cimahi itu bisa menemukan sentuhan terbaiknya lagi untuk menjauh dengan keunggulan 19-13.

Memasuki poin-poin kritis, pemain ranking tujuh dunia tersebut kembali kesulitan untuk mengatasi serangan Chou hingga sang lawan memepetnya lagi dalam kedudukan 18-20. Untungnya, Ginting bisa memperoleh satu angka terakhir untuk mengamankan kemenangan dengan skor 21-18 di gim pertama.

Pada awal gim kedua, pukulan Ginting banyak yang menyangkut di net dan juga keluar dari lapangan. Alhasil, Chou dengan mudah unggul 6-2 dan terus menambah perolehan angkanya menjadi 10-5 berkat permainan menyerangnya yang sangat apik.