Indonesia Tembus Semifinal Piala Uber 2024 Setelah Menanti 14 Tahun, Saksikan Aksi Gregoria Mariska Dkk Kontra Korea Selatan, Live di iNews!

BABAK perempatfinal Piala Uber 2024 selesai digelar hari ini, Jumat (3/5/2024) di Hi-Tech Zone Sports Centre, Chengdu, China. Pertandingan hari ini ditutup manis oleh tim uber Indonesia yang lolos ke semifinal untuk pertama kalinya setelah menanti 14 tahun, tepatnya usai membantai Thailand dengan skor 3-0.

Di pertandingan pertama, Gregoria Mariska memimpin skor 1-0 atas Thailand usai memenangkan dua gim langsung kontra Ratchanok Intanon dengan skor 22-20 dan 20-18. Poin Indonesia berhasil ditambahkan menjadi 2-0 setelah pasangan Apriyani/Fadia mengalahkan Kititharakul/Prajongjai melalui straight game.

(Grgeoria Mariska selalu sumbang poin bagi Indonesia di Piala Uber 2024. (Foto: PP Humas PBSI)

Ester Nurumi Tri Wardoyo menutup manis pertandingan dan memastikan Indonesia menang 3-0 atas Thailand. Hasil ini juga memastikan Indonesia lolos ke semifinal Piala Uber 2024. Selanjtutnya, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2024 pada Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 08.30 WIB.

Sebelumnya, tim Piala Thomas tuan rumah, China, juga memenangkan tiket semifinal usai mengalahkan juara bertahan India di perempatfinal dengan skor 3-1 pada Kamis 2 Mei 2024.

Pertandingan berlangsung sengit saat Shi Yu Qi penyumbangkan satu poin usai menumbangkan Prannoy H.S lewat rubber game. Usai Shi Yu Qi membuka keunggulan China, pasangan ganda putra Liang Wei Keng/Wang Chang berhasil menambah poin menjadi 2-0.

India sempat mempertipis kedudukan menjadi 1-2 setelah Lakshya Sen menang atas Li Shi Feng. Namun, usaha India menyamakan kedudukan gagal setelah ganda putra Ren Xiangyu/He Jiting berhasil menundukan Dhiruv Kapila/Sai Pratheek K dan mengakhiri skor menjadi 3-1.