HOME SPORTS NETTING

5 Alasan Indonesia Bakal Permalukan Korea Selatan di Perempatfinal Piala Thomas 2024, Nomor 1 Keunggulan Jonatan Christie Cs!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:24 WIB
5 Alasan Indonesia Bakal Permalukan Korea Selatan di Perempatfinal Piala Thomas 2024, Nomor 1 Keunggulan Jonatan Christie Cs!
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
5 alasan Indonesia bakal permalukan Korea Selatan di perempatfinal Piala Thomas 2024 menarik diulas. Salah satunya faktor para wakil tunggal putra Indonesia yang diisi oleh Jonatan Christie cs.

Ya, tim bulu tangkis Indonesia dipastikan bersua dengan Korea Selatan di babak perempatfinal Piala Thomas 2024. Laga itu akan digelar di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, pada Jumat (3/5/2024) mulai pukul 16.00 WIB.

Kans tim bulu tangkis Indonesia memenangi laga untuk lolos ke semifinal pun terbuka lebar. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi. Apa saja? Berikut 5 alasan Indonesia bakal permalukan Korea Selatan di perempatfinal Piala Thomas 2024.

5. Indonesia dalam Tren Positif

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024

Salah satu alasan Indonesia bakal permalukan Korea Selatan di perempatfinal Piala Thomas 2024 adalah tim bulu tangkis Indonesia yang dalam tren positif. Bahkan, tim Merah Putih berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup.

Tergabung di Grup C bersama Thailand, Inggris, dan juga juara bertahan India, Indonesia bisa tampil apik hingga keluar sebagai juara grup usai menang di 3 laga. Bahkan saat melawan India, Indonesia menang dengan skor 4-1. Tentu saja, hal ini bisa jadi modal penting untuk melawan Korea Selatan.

4. Korea Selatan Belum Tampil Optimal

Seo Seung-jae/Kang Min-hyuk

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan tampil kurang optimal sejauh ini di Piala Thomas 2024. Pada babak fase grup, Korea Selatan hanya menang di dua laga.

Seo Seung-jae cs berhasil mengalahkan Kanada dan Australia dengan skor 5-0. Tetapi kala melawan tuan rumah, China, mereka tumbang dengan skor tipis 2-3. Alhasil, Korea Selatan maju ke perempatfinal dengan status runner-up Grup C.

Tentu saja, kondisi Korea Selatan yang tak sebaik Indonesia bisa dimanfaatkan Jonatan Christie cs untuk mencari celah guna memenangkan laga. Dengan begitu, Indonesia bisa melesat ke babak semifinal.

Halaman:
1 2 3
