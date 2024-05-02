Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Kento Momota Resmi Mundur dari Turnamen Internasional Usai Jepang Kalah dari Malaysia di Piala Thomas 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |23:44 WIB
<i>Breaking News</i>: Kento Momota Resmi Mundur dari Turnamen Internasional Usai Jepang Kalah dari Malaysia di Piala Thomas 2024
Kento Momota mundur dari turnamen internasional (Foto: Instagram/@momota_kento)
CHENGDU – Kento Momota resmi mundur dari turnamen internasional. Tim bulu tangkis putra Jepang harus angkat koper dari gelaran Piala Thomas 2024 usai takluk dari Tim bulu tangkis putra Malaysia di babak perempatfinal.

Pada laga yang berlangsung di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Kamis (2/5/2024) malam WIB, Jepang menyerah 1-3. Sementara Momota yang diturunkan sebagai tunggal ketiga di partai kelima gagal unjuk gigi.

Kento Momota

Hasil ini sekaligus membuat Momota gagal menutup pensiunnya dari bulu tangkis internasional dengan manis. Sebelumnya, ia sudah mengumumkan bahwa ajang Piala Thomas menjadi turnamen internasional terakhirnya.

"Ini kali terakhir saya bermain melawan pemain top (dunia), jadi saya hanya ingin menikmati turnamen ini (Piala Thomas 2024) dan memberikan yang terbaik,” kata Momota sebelum gelaran Piala Thomas 2024 dimulai, dikutip dari laman resmi BWF.

“Saya merasa sedikit sedih karena tidak bisa bermain melawan mereka lagi, namun saat ini saya senang berada di sini. Karena ini (Piala Thomas 2024) adalah turnamen terakhir saya,” imbuhnya.

Meski tidak benar-benar bermain di perempatfinal dan timnya menelan kekalahan, namun secara individu Momota menunjukkan hasil apik. Bahkan ia dipercaya oleh tim untuk selalu turun di setiap laga.

