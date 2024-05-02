Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Perempatfinal Piala Uber 2024: Tim Merah-Putih Turunkan Kekuatan Terbaik!

CHENGDU - Tim bulu tangkis putri Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Thailand di perempatfinal Piala Uber 2024. Setelah sempat diistirahatkan, Apriyani Rahayu dipastikan akan turun melawan Thailand.

Daftar susunan pemain tim bulu tangkis putri Indonesia untuk melawan Thailand di perempatfinal Piala Uber 2024 sudah diketahui. Terlihat Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk kembalinya Apriyani Rahayu yang dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti lagi.

Seperti yang diketahui Indonesia akan melawan Thailand di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, pada Jumat 3 Mei 2024 pukul 08.30 WIB. Indonesia dan Thailand sama-sama mengeluarkan amunisi terbaiknya untuk mengamankan satu tiket ke semifinal.

Pada partai pertama, ada pertarungan menarik yang sudah lama tidak terjadi. Duel antara Gregoria Mariska Tunjung dan Ratchanok Intanon akan membuka pertarungan Indonesia melawan Thailand.

Berdasarkan rekor pertemuan, Gregoria tidak pernah menang dari Intanon selama delapan kali. Pertemuan terakhir terjadi pada 2021 kala mereka tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Namun, di era kegemilangan Gregoria saat ini, menarik untuk menyaksikan duel keduanya.

Pada partai kedua, Apriyani akhirnya turun kembali bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apriyani/Fadia akan berhadapan dengan ganda putri terbaik Thailand saat ini, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai.

Duel berikutnya mempertemukan tunggal putri Ester Nurumi Tri Wardoyo melawan Supanida Katethong. Meski di atas kertas, Supanida lebih diunggulkan, tetapi Ester punya tren positif usai bermain sengit melawan Aya Ohori asal Jepang di fase grup.