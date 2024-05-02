Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Perempatfinal Piala Uber 2024: Tim Merah-Putih Turunkan Kekuatan Terbaik!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:07 WIB
Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Perempatfinal Piala Uber 2024: Tim Merah-Putih Turunkan Kekuatan Terbaik!
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU - Tim bulu tangkis putri Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Thailand di perempatfinal Piala Uber 2024. Setelah sempat diistirahatkan, Apriyani Rahayu dipastikan akan turun melawan Thailand.

Daftar susunan pemain tim bulu tangkis putri Indonesia untuk melawan Thailand di perempatfinal Piala Uber 2024 sudah diketahui. Terlihat Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk kembalinya Apriyani Rahayu yang dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti lagi.

Seperti yang diketahui Indonesia akan melawan Thailand di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, pada Jumat 3 Mei 2024 pukul 08.30 WIB. Indonesia dan Thailand sama-sama mengeluarkan amunisi terbaiknya untuk mengamankan satu tiket ke semifinal.

Pada partai pertama, ada pertarungan menarik yang sudah lama tidak terjadi. Duel antara Gregoria Mariska Tunjung dan Ratchanok Intanon akan membuka pertarungan Indonesia melawan Thailand.

Gregoria Mariska Tunjung

Berdasarkan rekor pertemuan, Gregoria tidak pernah menang dari Intanon selama delapan kali. Pertemuan terakhir terjadi pada 2021 kala mereka tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Namun, di era kegemilangan Gregoria saat ini, menarik untuk menyaksikan duel keduanya.

Pada partai kedua, Apriyani akhirnya turun kembali bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apriyani/Fadia akan berhadapan dengan ganda putri terbaik Thailand saat ini, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai.

Duel berikutnya mempertemukan tunggal putri Ester Nurumi Tri Wardoyo melawan Supanida Katethong. Meski di atas kertas, Supanida lebih diunggulkan, tetapi Ester punya tren positif usai bermain sengit melawan Aya Ohori asal Jepang di fase grup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement