HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Bocorkan Tawaran Menggiurkan Audi untuk Carlos Sainz Jr

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |03:07 WIB
Red Bull Bocorkan Tawaran Menggiurkan Audi untuk Carlos Sainz Jr
Carlos Sainz Jr disebut sudah dapat tawaran menggiurkan dari Audi Sport (Foto: Reuters/Tyrone Siu)
A
A
A

PENASIHAT Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, membocorkan tawaran menggiurkan dari Audi Sport untuk Carlos Sainz Jr. Ia sekaligus menegaskan pihaknya tidak gentar dengan situasi yang ada.

Sainz tengah jadi rebutan sejumlah tim di F1 2025. Kontraknya bersama Scuderia Ferrari akan habis di penghujung F1 2024 dan posisinya akan digantikan Lewis Hamilton musim depan.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) beraksi di F1 GP Australia 2024 (Foto: Reuters/Jaimi Joy)

Hingga kini, belum diketahui tim mana yang akan ditempati Sainz pada F1 2025. Red Bull, Audi, hingga Mercedes AMG Petronas, disebut-sebut berminat memakai jasa pembalap asal Spanyol tersebut.

Marko mengklaim Audi sudah mengajukan tawaran menggiurkan untuk Sainz di F1 2025. Namun, pihaknya tidak akan tertekan dengan situasi tersebut kendati ikut berminat merekrutnya.

“Sainz saat ini ada dalam bentuk yang bagus. Saya pikir dia punya tawaran (kontrak) tiga tahun yang hebat dari Audi,” papar Marko, mengutip dari Crash, Kamis (2/5/2024).

“Akan tetapi, dia harus segera membuat keputusan. Kami, di sisi lain, tidak akan membuat keputusan dalam waktu dekat. Kami tidak akan membiarkan situasi semacam ini menekan kami,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
