HOME SPORTS NETTING

Hasil Piala Uber 2024: Komang Teguh Menang, Indonesia Kalah 2-3 dari Jepang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |14:21 WIB
Hasil Piala Uber 2024: Komang Teguh Menang, Indonesia Kalah 2-3 dari Jepang
Komang Ayu menang, Indonesia kalah 2-3 dari Jepang di Piala Uber 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi menutup pertandingan pamungkas Grup C Piala Uber 2024 dengan kemenangan. Tepatnya Komang menang atas wakil Jepang, Tomoka Miyazaki dengan skor 21-12, 14-21, dan 21-13, pada Rabu (1/5/2024).

Dengan kemenangan itu, Indonesia setidaknya dapat memperkecil kekalahan menjadi 2-3 dari Jepang. Jepang pun ke perempatfinal dengan status juara Grup C, sementara Indonesia runner-up.

Jalannya Pertandingan

Komang dan Miyazaki harus bertarung ketat pada awal gim pertama, sehingga membuat skor imbang 6-6. Namun, Komang berhasil mengatasi perlawan lawannya untuk memimpin 9-6.

Miyazaki perlahan mulai mengejar ketertinggalan, tetapi Komang sukses menambah poin untuk memimpin 11-9 di interval gim pertama. Sementara selepas interval, pebulutangkis berusia 21 tahun itu kembali menambah perolehan poin dan membuatnya memimpin 14-10.

Komang Ayu Cahya Dewi

Meski Miyazaki menempati ranking 26 BWF, tetapi Komang mampu mendapatkan kemenangan mudah di gim pertama. Sebab, Komang sukses mengatasi lawannya dengan skor 21-12.

Berbeda dengan gim pertama, Komang harus tertinggal 0-4 dari Miyazaki pada awal gim kedua. Meski perlahan mampu bangkit, tetapi Komang masih tertinggal 9-11 dari lawannya di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
