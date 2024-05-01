Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ada Peran Valentino Rossi di Balik Kesuksesan Marco Bezzecchi Raih Podium Ketiga di MotoGP Spanyol 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |03:22 WIB
Ada Peran Valentino Rossi di Balik Kesuksesan Marco Bezzecchi Raih Podium Ketiga di MotoGP Spanyol 2024
Marco Bezzecchi dan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA peran Valentino Rossi di balik kesuksesan Marco Bezzecchi raih podium ketiga di MotoGP Spanyol 2024. Hal ini diungkap langsung oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing, Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi memulai MotoGP 2024 dengan performa yang kurang mengesankan, setelah tak mampu finis di posisi lima besar saat tampil di Qatar, Portugal, dan Amerika Serikat. Namun, ia berhasil mendapatkan podium ketiga saat tampil di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu 28 April 2024.

Marco Bezzecchi

Kini, Marco Bezzecchi pun menempati posisi kesembilan di klasemen sementara dengan 36 poin. Pembalap asal Italia itu unggul dua poin dari rekannya, Fabio Di Giannantonio yang berada di peringkat ke-10.

Marco Bezzecchi pun mengatakan VR46 Racing Team telah melakukan pekerjaan hebat sejak awal dirinya bergabung hingga saat ini. Ia juga mengakui masih kesulitan untuk beradaptasi dengan Ducati Desmosedici GP23.

"Saya pikir ini adalah kombinasi dari semuanya. Tim saya melakukan pekerjaan yang hebat sejak awal tahun hingga hari ini," kata Marco Bezzecchi, dikutip dari Crash, Rabu (1/5/2024).

"Saya juga mencoba beradaptasi dan sulit bagi saya untuk terbiasa dengan motor baru ini. Dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini sangat berbeda bagi saya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
