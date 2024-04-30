Susunan Pemain Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2024: Penentuan Juara Grup, Merah-Putih Turunkan Skuad Terbaik

Indonesia akan menghadapi Jepang di pertandingan terakhir Grup C Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)

CHENGDU - Tim bulutangkis putri Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup C Piala Uber 2024. Pertandingan akan berlangsung di Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Rabu 1 Mei 2024 pukul 08.30 WIB.

Pada laga yang menentukan juara grup tersebut, skuad yang akan turun bermain dari Tim Merah Putih dan Jepang pun sudah diketahui. Kedua tim sama-sama menurunkan skuad terbaik.

Pada partai pertama, Indonesia menurunkan tunggal putri terbaiknya yakni Gregoria Mariska Tunjung. Ia akan berhadapan dengan lawan berat sekaligus musuh bebuyutannya yakni Akane Yamaguchi.

Sementara kejutan terjadi di partai kedua yang memainkan ganda putri. Apriyani Rahayu diputuskan absen, dan Siti Fadia Silva Ramadhanti diduetkan dengan Lanny Tria Mayasari. Duet Lanny/Fadia akan bertemu Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Untuk partai ketiga, Indonesia akan memainkan Ester Nurumi Tri Wardoyo yang selalu dipercaya sejak laga pertama. Kali ini, ia juga akan mendapat lawan tangguh Aya Ohori yang merupakan peringkat 11 dunia.