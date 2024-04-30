Fabio Quartararo Lempar Kritik Pedas, Sebut Yamaha Belum Ada Peningkatan di Tes MotoGP Jerez 2024

CADIZ – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, lempar kritik pedas kepada menyebut timnya belum ada peningkatan di tes MotoGP Jerez 2024. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- menilai masih banyak pekerjaan untuk membuat YZR-M1 bisa tampil kompetitif seperti musim 2022.

Fabio Di Giannantonio berhasil keluar sebagai yang tercepat dalam tes MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Senin 29 April 2024 dengan waktu 1 menit 36.405 detik. Sementara Fabio Quartararo, dia menempati posisi ke-18 dan terpaut 1.033 detik dari pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing tersebut.

Dalam tes MotoGP Jerez 2024, Fabio Quartararo dan Alex Rins mengendarai YZR-M1 dengan penampilan berbeda. Sebab, bagian depan YZR-M1 terdapat tiga sayap yang biasanya hanya dua.

Selain itu, YZR-M1 juga tambahan fairing samping sehingga memiliki kemiripin dengan motor Ducati dan KTM. Kendati demikian, Fabio Quartararo masih belum puas dengan perubahan yang dilakukan Yamaha.

Fabio Quartararo mengatakan dalam tes MotoGP Jerez 2024 Yamaha mencoba hal baru, tetapi masih belum sesuai dengan harap. Ia pun berharap di tes Mugello bisa mendapatkan lebih banyak data untuk membuat YZR-M1 kompetitif.

"Kami (Yamaha) mencoba sejumlah hal baru. Ini termasuk swing arm baru, sasis yang dikerjakan ulang, elektronik canggih, dan paket aerodinamika yang dikerjakan ulang," kata Fabio Quartararo dikutip dari Paddock GP, Selasa (30/4/2024).