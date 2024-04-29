Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas 2024: Meski Menang, Jonatan Christie Ngaku Sempat Kesulitan Cari Tahu Permainan Pemain Inggris

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |00:00 WIB
Piala Thomas 2024: Meski Menang, Jonatan Christie <i>Ngaku</i> Sempat Kesulitan Cari Tahu Permainan Pemain Inggris
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie berhasil menyumbang poin saat Tim Merah-Putih melawan Inggris di Piala Thomas 2024. Menariknya, Jonatan mengaku sempat kesulitan mencari tahu permainan wakil Inggris, yakni Nadeem Dalvi sehingga ia pun sempat kaget dengan penampilan lawannya tersebut.

Sebagai informasi, Indonesia memulai Piala Thomas 2024 dengan performa meyakinkan setelah mengalahkan Inggris dengan skor 5-0 di laga pembuka Grup C. Jonatan Christie pun menjadi pencetak poin ketiga untuk Indonesia.

Jojo -sapaan Jonatan Christie- berhasil mengatasi permainan Nadeem Dalvi di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (27/4/2024) malam WIB. Jonatan Christie sukses meraih kemenangan dengan skor 21-16 dan 21-12.

Meski berhasil mendapatkan kemenangan, Jonatan Christie mengaku kesulitan mencari informasi kelebihan dan kekurangan Nadeem Dalvi. Bahkan, ia terkejut dengan permainan Nadeem Dalvi meski bisa mengatasinya dua gim langsung.

Jonatan Christie (PBSI)

"Berbicara lawan hari ini, saya sudah mencoba mencari video pertandingan dia tapi tidak banyak ketemu jadi cara bermain dia, kelebihan dia samar sekali. Cukup terkejut dengan permainannya yang cepat dan serangannya lumayan bagus," kata Jonatan Christie dalam keterangan PBSI, Senin (29/4/2024).

Sementara Jonatan Christie mengakui pertandingan pertama di sebuah turnamen tidak akan mudah untuk dimenangkan. Ia juga menilai pendekatannya pun berbeda dari strategi hingga shuttlecock.

Halaman:
1 2
