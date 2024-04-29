Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Selalu Menang, Lando Norris Khawatir F1 Bakal Ditinggalkan Fans

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |03:03 WIB
Max Verstappen Selalu Menang, Lando Norris Khawatir F1 Bakal Ditinggalkan Fans
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILTON KEYNES- Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen mendominasi balapan Formula One (F1) dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di 2024 ini. Fakta tersebut ternyata sedikit membuat pembalap McLaren, Lando Norris, khawatir.

Norris menilai terlalu superiornya Verstappen membuat persaingan tidak sengit. Hal itu dirasa Norris bisa berdampak pada para fans F1 yang mungkin menilai race sekarang tidak menarik.

Saat ini, Max Verstappen kukuh di puncak klasemen sementara F1 2024 dengan 110 poin serta meraih empat kemenangan dan empat podium. Pembalap asal Belanda itu unggul 25 poin dari rekannya, Sergio Perez ditempat kedua yang baru mendapatkan empat podium.

Sementara raihan positif di GP China 2024 menjadi kemenangan ke-38 Max Verstappen dalam 49 balapan sejak regulasi baru yang diberlakukan pada 2022. Selain itu, Max Verstappen meraih 23 kemenangan dalam 27 balapan terakhirnya.

Max Verstappen

Kendati demikian, dominasi Max Verstappen membuat para pembalap F1 khawatir. Salah satunya, Lando Norris yang melihat sisi negatif dari kehebatan Max Verstappen untuk masa depan F1.

Halaman:
1 2
