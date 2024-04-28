Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klasemen Grup C Piala Thomas 2024 di Matchday Pertama: Indonesia Posisi Pertama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:02 WIB
Klasemen Grup C Piala Thomas 2024 di Matchday Pertama: Indonesia Posisi Pertama!
Tim Bulu Tangkis Indonesia menghuni puncak klasemen Grup C Piala Thomas 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KLASEMEN Grup C Piala Thomas 2024 di matchday pertama sudah diketahui. Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk sementara menghuni posisi teratas!

Piala Thomas dan Uber 2024 dimainkan di Chengdu Hi Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China. Matchday pertama dari Grup A hingga C baik Thomas mau pun Uber sudah selesai dimainkan.

Tim bulu tangkis putra Indonesia

Di partai pertama, Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor telak 5-0 atas Tim Bulu Tangkis Inggris. Alhasil, Fajar Alfian dan kawan-kawan untuk sementara berada di puncak.

Kemenangan Indonesia diawali oleh Anthony Sinisuka Ginting yang menaklukkan Harry Huang 21-8 dan 21-15. Lalu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menyumbang poin kedua setelah mengalahkan Ben Lane/Sean Vendy 21-18 dan 21-12.

Poin ketiga diberikan oleh Jonatan Christie usai mengalahkan Nadeem Dalvi. Mengingat ini masih fase grup, maka pertandingan keempat dan kelima tetap dimainkan kendati Indonesia sudah pasti menang.

Ganda putra Mohammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan tunggal putra Alwi Farhan sukses menyumbang masing-masing satu poin. Alhasil, Indonesia menang telak 5-0!

Halaman:
1 2
