Jadi Tulang Punggung Ganda Putra di Piala Thomas 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tak Ingin Terbebani

FAJAR Alfian/Muhammad Rian Ardianto tak ingin terbebani meski menjadi tulang punggung Indonesia di Piala Thomas 2024. Hal itu dilakukan Fajar/Rian agar bisa tampil lepas di ajang turnamen beregu kali ini.

FajRi -julukan Fajar/Rian- berhasil menyumbangkan poin kemenangan untuk Indonesia di laga pembuka Piala Thomas 2024 melawan Inggris. Juara All England 2024 itu menang dua game langsung atas pasangan Bane Lane/Sean Vendy.

"Kami tidak mau terlalu terbebani karena menjadi tulang punggung ganda putra di Piala Thomas kali ini," ujar Rian Ardianto dilansir dari laman PBSI, Minggu (27/4/2024).

"Kami mau fokus untuk permainan kami dan memberikan yang terbaik setiap dipercaya untuk diturunkan," lanjut Rian.

Indonesia berhasil meraih poin sempurna di laga pembuka fase grup kontra Inggris. Tim Merah-Putih menang telak 5-0 .