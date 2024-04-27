Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Hong Kong di Piala Uber 2024, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:50 WIB
Link Live Streaming Tim Bulutangkis Indonesia vs Hong Kong di Piala Uber 2024, Klik di Sini!
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Uber 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

LINK live streaming tim bulutangkis Indonesia vs Hong Kong di Piala Uber 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, pada Sabtu (27/4/2024) mulai pukul 12.00 WIB.

Ya, perjalanan tim bulu tangkis putri Indonesia di pentas Piala Uber 2024 akan dimulai hari ini. Gregoria Mariska Tunjung cs sendiri diketahui tergabung di Grup C pada Piala Uber 2024 bersama Jepang, Hong Kong, dan Uganda.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2024

Di laga perdana, tim bulu tangkis putri Indonesia akan melawan Hong Kong. Tentunya, kemenangan jadi target tim Merah Putih dalam laga ini demi jadi modal penting untuk lolos ke fase gugur. Pasalnya diketahui, hanya juara dan runner-up dari setiap grup yang berhak lolos ke babak berikutnya.

Pada gelaran Piala Uber 2024 sendiri, tim Merah Putih diperkuat sederet pemain terbaik Tanah Air. Di sektor tunggal sendiri, ada Gregoria Mariska Tunjung, Komang Ayu Cahya Dewi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, hingga Ruzana.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
