Maverick Vinales Pede Lanjutkan Tren Kemenangan ke MotoGP Spanyol 2024, Ini Alasannya!

JEREZ – Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, pede bisa melanjutkan tren kemenangannya ke MotoGP Spanyol 2024. Alasannya, Vinales mengaku paham betul detail Sirkuit Jerez dan sangat menyukai treknya.

Vinales diketahui tampil sensasional dalam balapan terakhir di MotoGP Amerika Serikat 2024. Di Circuit of The Americas (COTA), Austin, dia mampu meraih kemenangan beruntun dalam sprint race dan juga balapan utama.

Berbekal kemenangan luar biasa itu, Vinales semakin percaya diri menatap MotoGP Spanyol 2024. Apalagi, dia sangat mengenal trek sepanjang 4,428 km itu karena rider asli Negeri Matador tersebut tumbuh dan berkembang sebagai seorang pembalap di sana.

“Saya tumbuh di sirkuit Jerez dan setiap kali saya pergi ke sana saya bertemu orang-orang dari rumah dan klub penggemar saya. Saya tahu setiap meter dari rute ini,” kata Vinales dilansir dari Speedweek, Jumat (26/4/2024).

“Itu adalah trek yang saya sukai dan saya selalu ingin melakukannya dengan baik. Kenangan terbaik bagi saya adalah kemenangan pertama saya di CEV dengan skor 125 saya,” tambahnya.

Kendati demikian, faktanya, Top Gun -julukan Vinales- baru berhasil meraih satu kemenangan saja di Jerez dalam kariernya. Pencapaian itu diraih saat dirinya masih bersama KTM di Moto3.