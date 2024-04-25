Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Thomas dan Uber 2024: Daniel Marthin dan Jonatan Christie Kompak Keluhkan Masalah Shuttlecock

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |22:44 WIB
Piala Thomas dan Uber 2024: Daniel Marthin dan Jonatan Christie Kompak Keluhkan Masalah Shuttlecock
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU - Jelang bergulirnya Piala Thomas dan Uber 2024, ada dua pebulutangkis Indonesia, yakni Daniel Martin dan Jonatan Christie yang mengeluhkan shuttlecock yang dimainkan dalam turnamen tersebut. Keduanya kompak menilai shuttlecock yang digunakan memiliki kecepatan yang tidak normal.

Tim bulu tangkis Indonesia telah tiba di China dan menggelar latihan perdana di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Kamis (25/4/2024) siang waktu setempat. Dalam latihan perdana tersebut Jonatan Christie dan kawan-kawan menggelar latihan selama 3,5 jam untuk beradaptasi dan mengembalikan kondisi usai menjalani perjalanan jauh.

Usai cukup lama berlatih, Jonatan Christie mengeluhkan shuttlecock yang akan digunakan untuk tampil di Piala Thomas dan Uber 2024. Menurutnya kecepatan shuttlecock tak sekencang biasanya, sehingga bisa mengganggu permainan.

"Shuttlecock yang kami coba di latihan hari ini, yang dikatakan panitia adalah shuttlecock yang akan digunakan di pertandingan, menurut saya lajunya terlalu kencang dan kencangnya berlebihan," kata Jonatan Christie dalam keterangan PBSI, Kamis (25/4/2024).

Jonatan Christie (PBSI)

"Memang ada shuttlecock yang kencang tapi tidak sekencang ini juga. Itu yang masih mengganggu tadi. Hanya kalau dari kondisi lapangan secara garis besar sudah ok," tambah Jonatan.

Senada dengan Jonatan Christie, Daniel Marthin juga mengeluhkan shuttlecock yang dianggap memiliki kecepatan berbeda dari yang biasa digunakan. Bahkan, ia mewaspadai kecepatan shuttlecock yang bisa berubah tiba-tiba di pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement