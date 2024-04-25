Dimentori Tontowi/Liliyana Langsung Jelang Olimpiade Paris 2024, Rinov/Pitha: Pengalaman yang Tidak Bisa Dibeli

Rinov/Pitha jadi salah satu wakil Indonesia di Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI)

JAKARTA - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dimentori langsung oleh Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir jelang Olimpiade Paris 2024. Rinov/Pitha mengaku keberadaan sang mentor sangat memberi pengaruh besar.

Seperti diketahui, PBSI membentuk tim Ad Hoc Olimpiade Paris dan menunjuk Tontowi/Liliyana sebagai mentor sektor ganda campuran. Keduanya merupakan peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro pada 2016.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu 24 April 2024, Tontowi dan Liliyana sangat intens memantau latihan sektor ganda campuran. Bukan hanya Rinov/Pitha, tetapi juga seluruh skuad ganda campuran utama.

Sebagai pasangan yang akhirnya mendapat tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024, Rinov/Pitha pun merasa terbantu. Menurutnya ini pengalaman berharga yang bisa menjadi modal penting mereka untuk menatap Olimpiade Paris.

"Ya pastinya berpengaruh banget ya. Kita kan namanya saya itu pribadi prinsipnya pengalaman itu emang mahal, jadinya pengalaman itu emang ga bisa dibeli pakai uang," ucap Rinov kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (25/4/2024).

"Mereka udah pernah ikut Olimpiade dan udah menjuarai turnamen itu. Pasti ada ngaruhnya ke kita gimana cara persiapannya, pola hidupnya, dan sebagainya," lanjutnya.