HOME SPORTS MOTOGP

CEO Ducati Minta Marc Marquez Berhenti Bandingkan Diri dengan Penunggang Motor Edisi 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |17:22 WIB
CEO Ducati Minta Marc Marquez Berhenti Bandingkan Diri dengan Penunggang Motor Edisi 2024
Marc Marquez diminta berhenti membandingkan dirinya dengan pembalap lain (Foto: Twitter/@marcmarquez93)
A
A
A

CEO Ducati, Claudio Domenicali, meminta Marc Marquez berhenti membandingkan diri dengan para penunggang motor Ducati Desmosedici GP24. Sebab, The Baby Alien tampil bagus kendati memakai motor edisi 2023.

Marquez mampu menunjukkan performa bagus bersama Gresini Racing di tiga balapan awal MotoGP 2024. Pada seri perdana, ia sukses melewati garis finis di posisi keempat yang berlangsung di Qatar.

Marc Marquez (93) mengejar Pedro Acosta (31) yang tengah memimpin balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)

Sementara di Portugal, Marquez gagal mendapatkan poin usai mengalami insiden dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) untuk menempati posisi lima besar. Sedangkan di Amerika Serikat, pembalap asal Spanyol itu terjatuh meski sedang memimpin balapan.

Kendati demikian, Marquez mampu menunjukkan performa apik di sprint race. Sebab, ia mampu mendapatkan podium kedua saat tampil di Portugal dan Amerika Serikat.

Meski belum mendapatkan kemenangan atau podium, Domenicali mengatakan Marquez masih dalam kondisi bagus untuk bersaing di MotoGP 2024. Namun, ia menyebut sang pembalap tak bisa dibandingkan dengan para pembalap Ducati yang mengendarai Desmosedici GP24.

“Marc menunjukkan dia masih dalam kondisi prima dan dia melakukan kesalahan,” kata Domenicali, dikutip dari Crash, Kamis (24/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
