Dihadapkan dengan Pemain Dunia di A Plus Bali Open, Pebiliar Indonesia Dapat Pengalaman Lebih

PEBILIAR Indonesia, Jefri Zen, membeberkan dampak positif yang dirasakan dari penyelenggaraan turnamen biliar internasional bertajuk A Plus Bali Open. Dihadapkan dengan pemain dunia di ajang itu, Jefri Zen menyebut penyelenggaraan turnamen ini bisa menambah pengalaman para pebiliar nasional.

Ya, turnamen biliar internasional bertajuk A Plus Bali Open digelar di kawasan wisata Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada 15 hingga 20 April 2024. Ajang ini mempertandingkan dua kategori, yaitu 9 ball dan 19 ball.

Hampir seluruh pebiliar terbaik di Tanah Air ambil bagian pada event ini, termasuk 10 besar atlet terbaik di Indonesia. Ada Feri Satriyadi, Ismail Kadir, Punguan Sihombing, Jefri Zen, hingga Irsal Nasution.

Turnamen ini juga diikuti sejumlah pebiliar terbaik di Asia Tenggara. Di antaranya, ada Duong Quoc Hoang asal Vietnam, Darryl Chia Soo Yew asal Malaysia, serta atlet Filipina yakni Richard Alinsub atau Bong Bata.

A Plus Bali Open sendiri turut dijadikan pebiliar Indonesia sebagai ajang uji coba atau pemanasan sebelum berlaga pada PONS ke-21 2024. Ajang itu diketahui akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh pada September 2024.