Jadwal Lengkap Tim Bulutangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024: Live dan Eksklusif di iNews TV!

Tim bulutangkis Indonesia tergabung di Grup C bersama Thailand, Inggris dan India pada ajang Piala Thomas 2024 (Foto: Instagram/Badminton Ina)

JADWAL lengkap tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 akan dibahas Okezone. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara ekslusif di iNews TV.

Gelaran Piala Thomas dan Uber 2024 akan berlangsung di Chengdu, China. Turnamen akan berlangsung pada 28 April-5 Mei 2024.

Pada ajang Piala Thomas 2024, Tim Bulu Tangkis Indonesia tergabung di Grup C. Tim Merah-Putih berada satu grup dengan Thailand, Inggris dan juara bertahan India.

Melihat dari calon lawan, persaingan di Grup C akan berlangsung ketat. Keempat negara penghuni Grup C cukup berimbang untuk bersaing melaju ke babak berikutnya.

Tim bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Inggris di laga pembuka. Pertandingan akan digelar pada Sabtu 27 April 2024.