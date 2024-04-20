Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Lengkap Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Cs Jumpa Inggris di Laga Perdana, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |08:55 WIB
Jadwal Lengkap Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Cs Jumpa Inggris di Laga Perdana, Live di iNews!
Jonatan Christie dan Anthony Ginting jadi andalan Indonesia di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL lengkap tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, perjuangan tim bulu tangkis putra Tanah Air untuk merebut kembali Piala Thomas akan dimulai pada akhir pekan depan, tepatnya 27 April 2024.

Piala Thomas dan Uber 2024 sendiri berlangsung di Chengdu, China, pada 27 April sampai 5 Mei 2024. Pada Piala Thomas 2024 kali ini, tim bulu tangkis putra Indonesia dipastikan tergabung di Grup C bersama Inggris, Thailand, dan India.

Inggris pun akan menjadi batu sandungan pertama Indonesia di Piala Thomas edisi ke-30 tersebut. Tentu di atas kertas Indonesia akan diunggulkan untuk menang, namun Inggris bisa jadi masalah jika tim putra tak bermain serius.

Kemenangan atas Inggris jelas dibutuhkan agar rasa kepercayaan diri tim bulu tangkis Indonesia meningkat untuk laga kedua. Sebab usai melawan Inggris, Indonesia akan melawan Thailand.

Jonatan Christie (PBSI)

Setelahnya, Indonesia akan melawan sang juara bertahan, India. Jelas India menjadi tim terkuat yang akan dihadapi Indonesia di Grup C Piala Thomas 2024 tersebut.

Namun, para pemain Indonesia diprediksi akan mengamuk saat melawan India. Sebab pada Piala Thomas 2022 lalu, Indonesia gagal mempertahankan gelar juara usai kalah dari India dengan skor menyakitkan 0-3.

Halaman:
1 2
