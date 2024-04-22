Dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang Pilih Setia di Yamaha, Marc Marquez Geram

MADRID – Keputusan Fabio Quartararo untuk terus bersama Yamaha membuat Marc Marquez disenggol karena dianggap tak setia dengan Honda yang tengah terpuruk. Menanggapi hal tersebut, Marquez pun menegaskan situasinya dengan Quartararo jelas berbeda, di mana El Diablo –julukan Quartararo– tak mengalami cedera parah seperti dirinya.

Quartararo memutuskan untuk memperpanjang kontraknya selama dua tahun dengan Yamaha dua pekan lalu hingga akhir musim 2026 mendatang. Keputusan itu bisa dibilang cukup mengejutkan karena motor M1 sedang tak mampu bersaing di papan atas MotoGP saat ini, bahkan sejak pertengahan musim 2022 lalu.

Salah satu alasannya yang jelas dalah gajinya yang sangat tinggi yakni mencapai 12 juta Euro (Rp207,6 miliar) per tahun. Di samping itu, El Diablo menyebut bahwa Yamaha mengatakan sudah tahu harus berbuat apa untuk bangkit serta dia ingin membalas budi dengan tim yang telah membesarkan namanya dan membantunya juara MotoGP 2021.

Akan tetapi, Marquez mengaku tak terkejut dengan keputusan Quartararo memperpanjang masa baktinya dengan tim pabrikan Iwata. Sebab dia tahu betul Yamaha sama seperti Honda, yakni bakal bisa bangkit lagi untuk bersaing di papan atas baik cepat ataupun lambat.

“Saya tidak terkejut Fabio memperpanjang kontraknya karena Yamaha adalah Yamaha, sama seperti Honda adalah Honda. Cepat atau lambat mereka akan bersaing lagi,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (22/4/2024).

Situasi yang dialami oleh Quartararo kerap membuatnya dibandingkan dengan The Baby Alien -julukan Marquez, yang telah terpuruk dengan Honda selama beberapa musim terakhir karena motor RC213V-nya tak mampu bersaing lagi di barisan terdepan. Namun pada akhirnya, cerita mereka berbeda karena sang bintang asal Prancis memilih untuk bersabar dalam proyek pengembangan motornya.

Sedangkan Marquez memutuskan hengkang ke Gresini Ducati, yang memiliki motor terbaik di grid saat ini, di MotoGP 2024. Sebab, dia punya ambisi kuat untuk kembali tampil kompetitif di papan atas seperti saat menyabet gelar juara MotoGP enam kali bersama Honda pada periode 2013-2019.