SPORT LAIN

Timnas Indoor Skydiving Indonesia Ukir Prestasi Manis di Kejuaraan Asia 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:19 WIB
Timnas Indoor Skydiving Indonesia Ukir Prestasi Manis di Kejuaraan Asia 2024
Timnas Indoor Skydiving Indonesia ukir prestasi manis di Kejuaraan Asia 2024. (Foto: Istimewa)
A
A
A

TIMNAS Indoor Skydiving Indonesia ukir prestasi pada rangkaian 5th Federation Aeronautique Internationale (FAI) World Cup of Indoor Skydiving (WCIS) & 1st FAI Asian Indoor Skydiving Championship atau Kejuaraan Asia 2024. Ajang itu digelar di Macau, China, pada 17-20 April 2024.

Kejuaraan di bawah naungan FAI selaku Induk Olahraga Aerosport Dunia ini paling bergengsi di dunia untuk olahraga dirgantara, khususnya terjun payung. Pada Kejuaraan Asia yang diikuti 29 negara ini, Delegasi Timnas Indoor Skydiving Indonesia dari Komite Terjun Payung, yakni Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), mengikuti perlombaan pada 3 nomor.

Timnas Indoor Skydiving Indonesia

Nomor pertandingan pertama yang diikuti adalah 4-Way Formation Skydiving (kerja sama di udara) Kemudian, ada nomor pertandingan 4-Way Formation Skydiving Female. Terakhir, ada Dynamic 2-Way.

Dilansir dari keterang pers yang diterima Okezone, Minggu (21/4/2024), Timnas Indonesia Putri yang turun pada nomor 4-Way FS Female diwakili oleh Polwan Brimob POLRI. Mereka pun sukses mengukir prestasi manis dengan meraih medali perak (juara 2) pada Kejuaraan Asia dan menduduki peringkat 5 pada Kejuaraan Dunia.

Juara 1 Asia diraih oleh Tim China, yang juga merupakan Juara Dunia. Atlet-atlet Putri juga mencatatkan rekor nasional 'nilai tertinggi pada satu babak' yaitu 30 poin. Prestasi ini juga merupakan kado istimewa yang bertepatan dengan momentum Hari Kartini.

Timnas Indonesia Putra pada nomor 4-Way FS Open berhasil meraih medali perunggu (juara 3) pada Kejuaraan Asia yang diwakili oleh atlet-atlet Brimob POLRI. Sedangkan pada Kejuaraan Dunia, Indonesia mengirim 2 tim yang diwakili Brimob POLRI dan KOPASGAT TNI AU dengan menduduki peringkat 12 dan 18 dunia.

Halaman:
1 2
