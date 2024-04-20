Hadiri Nikahan Putra Mantan Ratu Bulu Tangkis China, Susy Susanti Jadi Nostalgia: Siapa yang Ingat Huang Hua?

LEGENDA tunggal putri Indonesia, Susy Susanti merasa bernostalgia kala menghadiri nikahan putra dari mantan rata bulu tangkis China, Huang Hua. Ia pun menanyakan kepada para followers-nya di instagram apakah masih ingat dengan Huang Hua yang diakuinya sebagai salah satu lawan terberatnya.

Ya, Huang Hua dan Susy Susanti bisa dikatakan salah satu rivalitas terbaik pada era 1990-an. Sebab kedua tunggal putri itu sama-sama namanya tengah naik dan merupakan andalan dari masing-masing negara.

Saking sengitnya, Susy pernah mengatakan Huang Hua adalah pemain yang sempurna. Bahkan lebih dari tunggal putri China pada umumnya.

“Biasanya pemain China tajam dan cepat. (Namun) gaya bermain Huang Hua lebih stylish dan elegan,” kata Susanti dalam sebuah wawancara.

Sejarah pun mencatat Susy Susanti dan Huang Hua sudah berjumpa di 13 pertandingan. Susy mampu merebut 9 kemenangan dan kalah di 4 pertemuan melawan Huang Hua.

Momen pertarungan terbaik melawan Huang Hua pun disebut Susy Susanti terjadi di final All England 1990. Kala itu ia mendapatkan perlawanan keras dari Huang Hua, namun akhirnya Susy tetap menang dengan skor 12-11 dan 11-1.

Kini, keduanya tengah menikmati kehidupan di usia tua. Mereka pun sudah tak saling bersaing, malahan kini hububungan Susy dan Huang sangatlah akrab, terbukti dengan diundangnya Susy Susanti ke nikahan putra dari Huang Hua dan Budi Tjandra, yakni Michael Tjandra pada Juni 2023 lalu.

“Bertemu dengan salah satu sahabat lama saya waktu di lapangan, @huanghua1116 (Huang Hua). Siapa yang masih inget?” tulis Susy Susanti dalam foto yang memperlihatkan dirinya di pernikahan putra Huang Hua, Sabtu (20/4/2024).