Kisah Kebaikan Hati Jonatan Christie yang Berikan Bonus Hadiah Piala Thomas bagi Mantan Atlet yang Kurang Dapat Perhatian Pemerintah

Jonatan Christie pernah menyumbangkan bonus dari Piala Thomas 2020 untuk mantan atlet yang kurang dapat perhatian pemerintah (Foto: PBSI)

KISAH kebaikan hati Jonatan Christie yang berikan bonus hadiah Piala Thomas bagi mantan atlet yang kurang dapat perhatian pemerintah menarik untuk diulas. Sebab, Jojo membuktikan sebagai sosok yang dermawan.

Pemain berusia 26 tahun itu memang tidak segan-segan membantu sesama yang kekurangan. Bahkan, Jonatan pernah membangun masjid di Lombok yang luluh lantak terkena gempa pada 2018.

Ketika itu, sang pemain menyumbangkan sebagian besar bonus yang diterima sebagai peraih medali emas di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Jonatan menunjukkan sisi dermawan sekaligus toleransi kepada sesama, mengingat dirinya adalah penganut Katolik yang taat.

Kebaikan hati Jonatan tidak sampai di sana. Pada 2021, ia kembali menyumbang bonus yang diterimanya untuk sesama.

Sebelumnya, Jonatan sempat menyinggung soal bonus dari pemerintah usai menjuarai Piala Thomas 2020 bersama tim bulu tangkis putra. Ia cukup kecewa tidak ada apresiasi apa-apa mengingat gengsi Piala Thomas sejatinya setara dengan piala dunia di sepakbola.

Keinginan Jonatan akhirnya dikabulkan. Lewat PBSI, pemerintah RI mengucurkan bonus senilai Rp10 miliar. Apresiasi disampaikan langsung oleh Menpora RI ketika itu, Zainudin Amali, pada Desember 2021.