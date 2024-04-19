Menang dan Cetak Sejarah di COTA, Maverick Vinales Langsung Sesumbar Bisa Juara MotoGP 2024

AUSTIN – Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, sesumbar soal gelar juara MotoGP 2024. Usia menang dan cetak sejarah dalam balapan di MotoGP Amerika Serikat 2024 yang digelar di Circuit of The Americas (COTA), Vinales langsung yakin bisa merebut gelar juara musim ini.

Tetapi, Vinales menilai ada syarat yang harus dipenuhi timnya untuk membawanya juara musim ini. Menurutnya, Aprilia harus bisa memanfaatkan motor RS-GP23-nya 100 persen sehingga pembalap asal Spanyol itu juga bisa mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya.

Ya, Vinales tampil mengejutkan di awal musim MotoGP 2024. Dianggap sebagai salah satu kuda hitam, dia malah mampu membuktikan diri menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari tiga seri yang telah berjalan, penampilan terbaiknya tentu saja dalam MotoGP Amerika Serikat 2024. Vinales mencatatkan hattrick dengan mengamankan pole position, naik podium pertama dalam sprint dan meraih kemenangan dalam balapan utama di Circuit of The Americas (COTA).

Sebelumnya, setelah finis ke-10 di Qatar, Top Gun -julukan Vinales- nyaris meraih kemenangan dalam balapan utama di Portugal usai berjaya dalam sprint di Sirkuit Algarve. Sayangnya, dia malah terjatuh di lap-lap terakhir setelah berada di posisi kedua di sepanjang balapan.