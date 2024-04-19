Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cetak Sejarah, Maverick Vinales Hanya Senang Bisa Menang Lagi di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |02:05 WIB
Cetak Sejarah, Maverick Vinales Hanya Senang Bisa Menang Lagi di MotoGP
Maverick Vinales girang bisa finis terdepan di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

AUSTIN – Maverick Vinales mengaku tak terlalu memikirkan sejarah yang dicetaknya saat tampil di MotoGP Amerika Serikat 2024. Pembalap berjuluk Top Gun itu merasa sangat senang bisa menang lagi di kelas utama setelah sekian lama.

Vinales melakukan aksi comeback yang luar biasa dalam balapan utama di COTA setelah sehari sebelumnya meraih pole position dan memenangkan sprint MotoGP Amerika Serikat 2024. Sempat terlempar ke posisi delapan di Tikungan 1 setelah balapan dimulai, dia perlahan-lahan bisa bangkit dan kemudian meraih kemenangan di depan Pedro Acosta dan Enea Bastianini.

Podium pertama itu menjadi pelepas dahaga bagi Vinales. Pasalnya, ini menjadi kemenangan pertamanya sejak MotoGP Qatar 2021 saat masih berseragam Monster Energy Yamaha.

Hebatnya lagi, Top Gun -julukan Vinales- membuat sejarah dengan hasil positif itu. Dia menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang berhasil meraih kemenangan bersama tiga tim pabrikan sekaligus, yakni Aprilia, Yamaha dan Suzuki.

Tak seorang pun sebelumnya mampu mencatatkan sejarah tersebut. Bahkan pembalap tersukses di era MotoGP, Valentino Rossi, tak bisa melakukannya meski sudah berpindah-pindah pabrikan.

Kendati demikian, Vinales tak mau terlalu memikirkan sejarah yang diraihnya tersebut. Dia lebih senang dengan kemenangan yang dicapainya di COTA karena itu sangat berarti baginya.

Halaman:
1 2
